США продлили лицензию для сербской NIS до 31 июля

По её словам, уведомление об этом поступило от OFAC. До этого крайним сроком переговоров по выкупу российской доли в NIS и окончания лицензии называли 1 июля.
«Лицензия на продолжение работы NIS продлена ещё на 30 дней — до 31 июля. Таким образом, Панчевский нефтеперерабатывающий завод продолжит перерабатывать сырьё», — написала она в Instagram*.
Ранее сообщалось, что «Газпром» и MOL согласовали основы сделки по сербской NIS.
* Meta — владелец Facebook и Instagram, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.