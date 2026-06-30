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США продлили лицензию для сербской NIS до 31 июля

Минфин США продлил до 31 июля действие операционной лицензии для сербской нефтяной компании NIS, попавшей под санкции. Об этом заявила министр энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

Минфин США продлил до 31 июля действие операционной лицензии для сербской нефтяной компании NIS, попавшей под санкции. Об этом заявила министр энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

По её словам, уведомление об этом поступило от OFAC. До этого крайним сроком переговоров по выкупу российской доли в NIS и окончания лицензии называли 1 июля.

«Лицензия на продолжение работы NIS продлена ещё на 30 дней — до 31 июля. Таким образом, Панчевский нефтеперерабатывающий завод продолжит перерабатывать сырьё», — написала она в Instagram*.

Ранее сообщалось, что «Газпром» и MOL согласовали основы сделки по сербской NIS.

* Meta — владелец Facebook и Instagram, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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