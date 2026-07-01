Холанд — о матче ⅛ финала ЧМ с Бразилией: шансы невелики

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд оценил шансы команды в ⅛ финала чемпионата мира — 2026.
«Шансы невелики. Нам предстоит сыграть с Бразилией. В ⅛ финала собраны отличные команды, легко точно не будет. Пройти дальше будет сложно. Не знаю, удастся ли нам это», — приводит его слова Planeta do Futebol.
30 июня норвежцы обыграли команду Кот-д’Ивуара в 1/16 финала турнира — 2:1.
Таким образом, Норвегия вышла в ⅛ финала, где сыграет с Бразилией, которая ранее одолела Японию (2:1). Матч Бразилия — Норвегия состоится 5 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США).
Ранее сообщалось, что Норвегия впервые победила в первом раунде плей-офф ЧМ по футболу.