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Холанд — о матче ⅛ финала ЧМ с Бразилией: шансы невелики

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд оценил шансы команды в ⅛ финала чемпионата мира — 2026.

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд оценил шансы команды в ⅛ финала чемпионата мира — 2026.

«Шансы невелики. Нам предстоит сыграть с Бразилией. В ⅛ финала собраны отличные команды, легко точно не будет. Пройти дальше будет сложно. Не знаю, удастся ли нам это», — приводит его слова Planeta do Futebol.

30 июня норвежцы обыграли команду Кот-д’Ивуара в 1/16 финала турнира — 2:1.

Таким образом, Норвегия вышла в ⅛ финала, где сыграет с Бразилией, которая ранее одолела Японию (2:1). Матч Бразилия — Норвегия состоится 5 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США).

Ранее сообщалось, что Норвегия впервые победила в первом раунде плей-офф ЧМ по футболу.

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