Охота на «Щуку»: Британия даст 2 млрд долларов на поиск подлодок РФ

Лондон запускает длительную и масштабную программу противолодочной обороны в Арктике и Северной Атлантике, рассчитанную на четыре года. Как следует из долгосрочного оборонного бюджета британского Минобороны, финансирование инициативы Atlantic Bastion составит 1,5 миллиарда фунтов стерлингов, а это эквивалентно примерно 2 миллиардам долларов.
Программа предполагает создание так называемых гибридных военно-морских сил. В их основе лежит сочетание беспилотных технологий с традиционными кораблями, что, по замыслу разработчиков, позволит силам Королевского флота с беспрецедентной эффективностью находить, отслеживать и, при необходимости, противодействовать противникам на обширных океанских акваториях. В Минобороны подчеркивают, что этот план разработан совместно с НАТО, он направлен на защиту Северной Атлантики от «постоянной и растущей подводной угрозы».
В Лондоне прямо указывают, что угроза исходит от модернизированного российского подводного флота. В рамках Atlantic Bastion предполагается подключить к единой цифровой сети боевые корабли, подводные лодки, патрульную авиацию и беспилотные аппараты, оснащенные системами акустического обнаружения на базе искусственного интеллекта.
Всего оборонный бюджет Соединенного Королевства на ближайшие четыре года составит почти 300 миллиардов фунтов (около 400 миллиардов долларов). При этом к 2029 году Британия хочет увеличить военные расходы на 27%, то есть до 80 миллиардов фунтов стерлингов в год.
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