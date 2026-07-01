Охота на «Щуку»: Британия даст 2 млрд долларов на поиск подлодок РФ

Программа предполагает создание так называемых гибридных военно-морских сил. В их основе лежит сочетание беспилотных технологий с традиционными кораблями, что, по замыслу разработчиков, позволит силам Королевского флота с беспрецедентной эффективностью находить, отслеживать и, при необходимости, противодействовать противникам на обширных океанских акваториях. В Минобороны подчеркивают, что этот план разработан совместно с НАТО, он направлен на защиту Северной Атлантики от «постоянной и растущей подводной угрозы».