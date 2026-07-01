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«Общественное»: жена олигарха Ермолаева не пострадала при взрыве в Монако

Жена украинского олигарха Вадима Ермолаева не пострадала в результате взрыва в Монако. Об этом она сама рассказала в комментарии украинскому телеканалу «Общественное».

Жена украинского олигарха Вадима Ермолаева не пострадала в результате взрыва в Монако. Об этом она сама рассказала в комментарии украинскому телеканалу «Общественное».

По словам супруги бизнесмена, в момент происшествия она находилась в другом месте. Женщина добавила, что в настоящее время находится в состоянии сильного стресса и сотрудничает со следствием.

Источники телеканала в правоохранительных органах также сообщили, что после взрыва в тяжёлом состоянии находится другая женщина.

Вечером 29 июня мощный взрыв прогремел на улице в Монако, в результате пострадали три человека, двое из них получили серьёзные ранения.

По данным BFMTV, при взрыве пострадал украинский олигарх Вадим Ермолаев.

В правительстве княжества позднее уточнили, что взорвалась заминированная посылка.

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