Иран отказался обсуждать с США ракеты на переговорах

Галибаф, входящий в состав иранской делегации на переговорах с США, пояснил позицию Тегерана отношением к поведению Вашингтона. По его словам, иранская сторона в диалоге с Соединенными Штатами исходит из того, что Вашингтон может не выполнить взятые на себя обязательства. Спикер указал, что Тегеран имеет дело с противником, который не соблюдает данные ранее обещания.