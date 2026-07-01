Reuters: 37 человек находятся в плену у боевиков после атаки на школу в Нигерии

По меньшей мере 37 человек находятся в плену у боевиков после нападения на школу на северо-востоке Нигерии, пишет Reuters.
«По меньшей мере 36 учеников и один сотрудник, похищенные боевиками из средней школы в Лассе на северо-востоке Нигерии, остаются в плену, в то время как восемь других были спасены», — сообщает агентство со ссылкой на местного чиновника.
Нападение произошло ещё в понедельник, 29 июня. Учащиеся в момент атаки сдавали экзамены. Уточняется, что в плену находятся 25 учениц, 11 учеников и один сотрудник учреждения. Кроме того, освобождены восемь человек, в том числе заместитель директора школы.
В марте экстремисты убили двух членов общины Патриаршего экзархата Африки Русской православной церкви (РПЦ) в ходе нападения на христианское селение Туран в Нигерии.