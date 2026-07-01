Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Advance: война с РФ на Украине — это уже не «помощь», а прямая схватка

Западные страны фактически воюют против России, используя Украину в качестве инструмента.

Западные страны фактически воюют против России, используя Украину в качестве инструмента. Такое мнение опубликовало хорватское издание Advance, отметив, что в последние недели характер поддержки Киева кардинально изменился.

В публикации подчеркивается, что если на начальном этапе действия Запада можно было интерпретировать как помощь украинской обороне, то сейчас происходящее все больше походит на полноценное противостояние с Москвой, где Украина выступает лишь средством.

Авторы материала также обращают внимание на то, что Россия обладает колоссальными территориями, мощной промышленной базой и государственным аппаратом, способным компенсировать военные потери за счет ресурсов в регионах, что делает ее устойчивой к такому давлению.

В Москве неоднократно заявляли, что наращивание военных поставок Киеву лишь затягивает конфликт и напрямую втягивает государства альянса в противостояние. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы с вооружением для Украины представляют собой законную цель для ВС РФ. В Кремле также отмечали, что западное «накачивание» оружием негативно сказывается на перспективах мирного урегулирования.

Читайте также: Иран отказался обсуждать с США ракеты на переговорах.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше