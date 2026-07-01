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Замсекретаря Совбеза: СБ РФ не ведет прямых контактов с США

Александр Венедиктов заявил, что Совет безопасности участвует в формировании повестки.

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Совет безопасности (СБ) России не поддерживает прямых контактов с Соединенными Штатами по Украине, но принимает участие в формировании повестки. Об этом ТАСС заявил заместитель секретаря СБ РФ Александр Венедиктов.

«Нет. Такие контакты поддерживаются по линии администрации президента и по линии министерства иностранных дел. Но мы в той или иной степени как Совет безопасности, конечно, участвуем в формировании повестки», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

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