Замсекретаря Совбеза: СБ РФ не ведет прямых контактов с США

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Совет безопасности (СБ) России не поддерживает прямых контактов с Соединенными Штатами по Украине, но принимает участие в формировании повестки. Об этом ТАСС заявил заместитель секретаря СБ РФ Александр Венедиктов.
«Нет. Такие контакты поддерживаются по линии администрации президента и по линии министерства иностранных дел. Но мы в той или иной степени как Совет безопасности, конечно, участвуем в формировании повестки», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
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