В Монако после взрыва усилили меры безопасности

В Монако после взрыва, в результате которого пострадали три человека, усилили меры безопасности.
Об этом пишет Nice-Matin.
«По итогам состоявшегося во вторник утром совещания на высшем государственном уровне были усилены меры безопасности на въездах в город», — говорится в материале.
Кроме того, речь идёт о повышенных мерах безопасности на крупных мероприятиях.
Вечером 29 июня мощный взрыв прогремел на улице в Монако, в результате пострадали три человека, двое из них получили серьёзные ранения.
По данным BFMTV, при взрыве пострадал украинский олигарх Вадим Ермолаев.
В правительстве княжества позднее уточнили, что взорвалась заминированная посылка.
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