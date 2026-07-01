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В Монако после взрыва усилили меры безопасности

В Монако после взрыва, в результате которого пострадали три человека, усилили меры безопасности.

В Монако после взрыва, в результате которого пострадали три человека, усилили меры безопасности.

Об этом пишет Nice-Matin.

«По итогам состоявшегося во вторник утром совещания на высшем государственном уровне были усилены меры безопасности на въездах в город», — говорится в материале.

Кроме того, речь идёт о повышенных мерах безопасности на крупных мероприятиях.

Вечером 29 июня мощный взрыв прогремел на улице в Монако, в результате пострадали три человека, двое из них получили серьёзные ранения.

По данным BFMTV, при взрыве пострадал украинский олигарх Вадим Ермолаев.

В правительстве княжества позднее уточнили, что взорвалась заминированная посылка.

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