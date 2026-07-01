Додик утвердил Минича и Цвиянович кандидатами на посты в БиГ

Голосование в Боснии и Герцеговине намечено на 4 октября. В этот день жители страны будут выбирать не только президента и вице-президента Республики Сербской, но и обновят состав президиума БиГ, а также депутатские корпуса на нескольких уровнях — в Палату представителей Парламентской ассамблеи страны, в Палату представителей Федерации Боснии и Герцеговины (Мусульмано-Хорватской федерации) и в Народную скупщину (парламент) самой Республики Сербской.