Додик утвердил Минича и Цвиянович кандидатами на посты в БиГ

Правящая партия в Республике Сербской — Союз независимых социал-демократов (СНСД) — определилась со своими ключевыми кандидатами на предстоящих в Боснии и Герцеговине выборах. Как заявил лидер партии Милорад Додик, на пост президента Республики Сербской будет выдвинут действующий глава республиканского правительства Саво Минич, а в президиум БиГ от сербского народа вновь пойдет Желька Цвиянович.
О своем решении Додик сообщил в эфире телеканала РТРС. Он уточнил, что внутрипартийные консультации уже прошли, и обе кандидатуры пользуются максимальной поддержкой в СНСД. Окончательное утверждение партийного списка, по его словам, состоится в четверг.
Голосование в Боснии и Герцеговине намечено на 4 октября. В этот день жители страны будут выбирать не только президента и вице-президента Республики Сербской, но и обновят состав президиума БиГ, а также депутатские корпуса на нескольких уровнях — в Палату представителей Парламентской ассамблеи страны, в Палату представителей Федерации Боснии и Герцеговины (Мусульмано-Хорватской федерации) и в Народную скупщину (парламент) самой Республики Сербской.
Напомним, Босния и Герцеговина является сложным федеративным государством, которое состоит из двух крупных образований: Федерации БиГ и Республики Сербской. На общефедеральном уровне высший руководящий орган — президиум — формируется по этническому принципу и включает по одному представителю от боснийцев-мусульман, хорватов-католиков и православных сербов. Ведению центральных властей в Сараево подлежат, в частности, вопросы внешней политики и обороны.
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