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Мэр Нью-Йорка Мамдани предупредил об аномальной жаре

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани предупредил о надвигающейся аномальной жаре в мегаполисе.

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани предупредил о надвигающейся аномальной жаре в мегаполисе.

«Мы стоим на пороге второго самого жаркого дня в истории Нью-Йорка за последние десять лет, и городские власти принимают беспрецедентные меры, чтобы все жители города оставались дома, в прохладе и безопасности», — приводит его слова ABC7.

Согласно прогнозу, аномальная жара продлится около пяти дней и достигнет пика 2 и 3 июля. В этот период температура в городе может подняться до +40…+43 °C.

Ранее сообщалось, что французские атомные электростанции снизили выработку электроэнергии до минимума за девять месяцев из-за аномальной жары.

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