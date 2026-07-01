Мэр Нью-Йорка Мамдани предупредил об аномальной жаре

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани предупредил о надвигающейся аномальной жаре в мегаполисе.
«Мы стоим на пороге второго самого жаркого дня в истории Нью-Йорка за последние десять лет, и городские власти принимают беспрецедентные меры, чтобы все жители города оставались дома, в прохладе и безопасности», — приводит его слова ABC7.
Согласно прогнозу, аномальная жара продлится около пяти дней и достигнет пика 2 и 3 июля. В этот период температура в городе может подняться до +40…+43 °C.
Ранее сообщалось, что французские атомные электростанции снизили выработку электроэнергии до минимума за девять месяцев из-за аномальной жары.