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Премьер Катара обсудил с посланниками США переговоры Вашингтона и Тегерана

Участники встречи сошлись во мнении, что режим прекращения огня необходимо поддерживать и укреплять, чтобы гарантировать единство, суверенитет и стабильность республики.

ДОХА, 1 июля. /ТАСС/. Премьер-министр и глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани обсудил со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером переговоры в рамках меморандума Ирана и США о прекращении боевых действий. Об этом сообщил катарский МИД.

«Катар продолжит выполнять роль посредника и поддерживать все переговорные процессы, предусмотренные меморандумом, ради достижения всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования», — говорится в заявлении ведомства.

Стороны также обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке, уделив особое внимание перемирию в Ливане. Участники встречи сошлись во мнении, что режим прекращения огня необходимо поддерживать и укреплять, чтобы гарантировать единство, суверенитет и стабильность республики.

Американская делегация высоко оценила усилия Катара и Пакистана в организации диалога. Уиткофф и Кушнер заверили, что Вашингтон намерен и дальше участвовать в переговорах и поддерживать «дипломатические усилия, направленные на достижение всеобъемлющего соглашения».

Ранее Трамп сообщил, что Иран запросил встречу с американской стороной. Вашингтон на консультациях представляют Уиткофф и Кушнер. Однако, по словам представителя МИД Катара Маджида бен Мухаммеда аль-Ансари, прямых переговоров между делегациями США и Ирана в Дохе не запланировано.

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