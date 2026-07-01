Премьер Катара обсудил с посланниками США переговоры Вашингтона и Тегерана

ДОХА, 1 июля. /ТАСС/. Премьер-министр и глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани обсудил со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером переговоры в рамках меморандума Ирана и США о прекращении боевых действий. Об этом сообщил катарский МИД.
«Катар продолжит выполнять роль посредника и поддерживать все переговорные процессы, предусмотренные меморандумом, ради достижения всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования», — говорится в заявлении ведомства.
Стороны также обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке, уделив особое внимание перемирию в Ливане. Участники встречи сошлись во мнении, что режим прекращения огня необходимо поддерживать и укреплять, чтобы гарантировать единство, суверенитет и стабильность республики.
Американская делегация высоко оценила усилия Катара и Пакистана в организации диалога. Уиткофф и Кушнер заверили, что Вашингтон намерен и дальше участвовать в переговорах и поддерживать «дипломатические усилия, направленные на достижение всеобъемлющего соглашения».
Ранее Трамп сообщил, что Иран запросил встречу с американской стороной. Вашингтон на консультациях представляют Уиткофф и Кушнер. Однако, по словам представителя МИД Катара Маджида бен Мухаммеда аль-Ансари, прямых переговоров между делегациями США и Ирана в Дохе не запланировано.