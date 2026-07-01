В Калининграде прохожие поймали выпавшего из окна ребенка

КАЛИНИНГРАД, 1 июл — РИА Новости. Прохожие в Калининграде поймали выпавшего из окна двухлетнего ребенка, без видимых травм он направлен в больницу, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
По информации ГУ МЧС, во вторник от оператора «Системы-112» поступило сообщение о том, что на улице Тургенева в Калининграде из окна четвертого этажа выпал ребенок.
«Подоспевшие очевидцы успели поймать малыша. Без видимых травм мальчика направили в детскую областную больницу», — говорится в сообщении регионального ГУ МЧС на платформе «Макс».
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше