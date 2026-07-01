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В Калининграде прохожие поймали выпавшего из окна ребенка

В Калининграде прохожие поймали выпавшего из окна двухлетнего ребенка.

Источник: © РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 1 июл — РИА Новости. Прохожие в Калининграде поймали выпавшего из окна двухлетнего ребенка, без видимых травм он направлен в больницу, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По информации ГУ МЧС, во вторник от оператора «Системы-112» поступило сообщение о том, что на улице Тургенева в Калининграде из окна четвертого этажа выпал ребенок.

«Подоспевшие очевидцы успели поймать малыша. Без видимых травм мальчика направили в детскую областную больницу», — говорится в сообщении регионального ГУ МЧС на платформе «Макс».

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