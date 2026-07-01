Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дети могли съесть стекло в игровом центре в Пушкино

Прокуратура проверит данные о травмировании детей в детском центре в Пушкино.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Пушкинская городская прокуратура проверяет сведения о том, что дети могли травмироваться в игровом центре в городе Пушкино, употребив пищу с кусочками стекла, сообщила прокуратора Московской области.

«Пушкинская городская прокуратура проводит проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в связи с размещенной в СМИ публикацией о травмировании детей в развлекательном комплексе. В публикации указано, что в пище, которую употребляли дети содержались кусочки стекла», — говорится в сообщении ведомства в канале на платформе «Макс».

Отмечается, что в ходе проверки прокуратура даст оценку действиям сотрудников учреждения, ответственных за безопасность жизни и здоровья детей при организации питания и эксплуатации игрового комплекса, по результатам которой будут приняты меры прокурорского реагирования.