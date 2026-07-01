Дети могли съесть стекло в игровом центре в Пушкино

«Пушкинская городская прокуратура проводит проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в связи с размещенной в СМИ публикацией о травмировании детей в развлекательном комплексе. В публикации указано, что в пище, которую употребляли дети содержались кусочки стекла», — говорится в сообщении ведомства в канале на платформе «Макс».