Дети могли съесть стекло в игровом центре в Пушкино

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Пушкинская городская прокуратура проверяет сведения о том, что дети могли травмироваться в игровом центре в городе Пушкино, употребив пищу с кусочками стекла, сообщила прокуратора Московской области.
«Пушкинская городская прокуратура проводит проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в связи с размещенной в СМИ публикацией о травмировании детей в развлекательном комплексе. В публикации указано, что в пище, которую употребляли дети содержались кусочки стекла», — говорится в сообщении ведомства в канале на платформе «Макс».
Отмечается, что в ходе проверки прокуратура даст оценку действиям сотрудников учреждения, ответственных за безопасность жизни и здоровья детей при организации питания и эксплуатации игрового комплекса, по результатам которой будут приняты меры прокурорского реагирования.