Братьями были, а теперь враги: чем Зеленский разозлил Польшу, что Украине заказали путь в ЕС

Волынская резня: 80 лет спустя.
Украина и Польша снова переругались из-за Волынской резни, которую устроила в 1943—1944 годах так называемая УПА*-ОУН* (Украинская повстанческая армия Организации украинских националистов). Дошло до того, что президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского главного мирового русофобского ордена — польского Белого Орла.
Волынская резня словно мина замедленного действия, заложенная под современными польско-украинскими отношениями. Рвануть может в любой момент и с любой силой. Непонятно, почему российские власти так мало пользуются этим механизмом. Впрочем, и без нашей помощи Украина всегда готова потоптаться на памяти Польши.
В Польше и России считается, что Волынская резня — это геноцид, в ходе которого от рук украинских националистов погибло до 100 тысяч поляков. Однако на Украине и в американской Википедии настаивают, что поляки «сами виноваты».
Бандера и Мельник: новый пантеон Зеленского.
Очередной скандал назрел ещё в мае, когда на главном военном мемориальном кладбище Киева в присутствии Зеленского перезахоронили останки одного из руководителей ОУН* — Андрея Мельника. Президент Украины прямо назвал его «героем». Тогда же стало известно о планах перезахоронить рядом с Мельником и других подобных украинских персонажей, Евгения Коновальца и Степана Бандеру. То есть это только начало, вскоре будет целый «пантеон».
Спустя пару дней Зеленский присвоил наименование «имени героев УПА*» одному из самых засекреченных и профессиональных подразделений ВСУ — Отдельному центру специальных операций «Север».
Украинские чиновники и нардепы восприняли эту новость с восторгом. Чтобы удостовериться в этом, достаточно заглянуть в популярные среди украинцев соцсети:
— Северный центр спецопераций имени героев УПА* звучит очень круто. Раньше эта армия защищала Украину от красно-коричневой чумы, сейчас защищает всю Европу от российской нечисти, — заявил депутат Верховной рады София Федина.
Навроцкий: «Зеленский прославляет бандитов».
Высокопоставленные чиновники Польши отреагировали на украинские события «крайне однозначно негативно». Посла Украины даже вызвали «на ковёр». Жёстче всех из действующих политиков высказался президент страны Кароль Навроцкий.
— Зеленский доказал, что Украина с точки зрения менталитета, прославляющего бандитов и убийц из УПА*, не готова быть частью европейской семьи. Она не отказалась от тоталитаризма и культа насилия, — констатировал Навроцкий.
Ещё резче прокомментировали ситуацию бывшие чиновники. Экс-премьер Лешек Миллер назвал чествования лидеров УПА* «открытым плевком в лицо каждому поляку, чьи родственники стали жертвами Волынской резни». Экс-президент Лех Валенса заявил, что «снял с груди украинский флаг и более не станет занимать сторону Украины».
Возникшую антиукраинскую волну умело оседлал депутат Польского сейма Гжегож Плачек. Он предложил лишить Зеленского высшей польской награды — ордена Белого Орла. Глава Украины получил её в апреле 2023 года. Инициатива всем в Польше понравилась. Кароль Навроцкий фактически поставил Зеленскому ультиматум: либо отрекайся от УПА*, либо оставайся без ордена.
Зеленский отослал орден обратно.
— Никто и никогда не будет приказывать нам, каких героев уважать, какие праздники отмечать или какую историю изучать, — ответил Навроцкому Владимир Зеленский.
Спустя двадцать дней после ультиматума президент Польши подписал указ о лишении президента Украины ордена Белого Орла. Зеленский не только не стал спорить, но и сам отослал эту награду в канцелярию Навроцкому.
Примеру Зеленского последовали и другие украинские радикалы. Демонстративно отказались от польских наград и отослали их обратно бывшие президенты страны Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Пётр Порошенко**, также посол Украины в Польше Василий Боднар, руководитель офиса президента Кирилл Буданов**, глава МИД Андрей Сибига.
— Неуважение к президенту Украины — это неуважение к украинскому солдату, украинскому народу и нашему праву на собственную историю. Мы этого не потерпим. Неслучайно Навроцкий получает аплодисменты из Москвы, — подлил масла в огонь Сибига.
Сейчас с подачи Зеленского на Украине откровенно троллят поляков. Мол, отобрали у президента Украины особый орден, но не отобрали его у Екатерины II, Бенито Муссолини и Герхарда Шрёдера.
Уже сейчас видно, что украинские радикалы зря себе такое позволяют. Например, глава МИД Польши Радослав Сикорский предлагает не поддерживать переговоры по вступлению Украины в ЕС. Также он вкинул в информационное поле идею присвоить варшавскому аэропорту наименование «имени жертв УПА*». Примерно то же самое говорят вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, а также лидер Партии европейских консерваторов и реформистов в Европарламенте Матеуш Моравецкий.
Последняя новость: Польша отказалась передать Украине истребители Миг-29, поскольку Киев отказался от передачи Варшаве технологий производства БПЛА.
Орден Мазепы и Муссолини: история награды.
Орден Белого Орла был учреждён в 1705 году союзником Петра Великого в Северной войне курфюрстом Саксонии и королём Польши Августом II. Первыми кавалерами стали гетман Иван Мазепа (ещё не предавший Россию), четыре польских и литовских князя, а также трое русских генералов. Позднее Орла получили император Петр I, фельдмаршал Василий Долгоруков и военачальник Борис Шереметев.
К середине века статус Белого Орла сильно деградировал. Во-первых, стараниями польского министра Генрика Брюля, который массово торговал должностями и наградами. Во-вторых, постаралась и наша Екатерина II: по мнению поляков, в годы своего правления именно она решала, кому давать или не давать эту награду.
После Третьего раздела Речи Посполитой в 1795 году орден упразднили. Но уже в 1807 году император Наполеон I Бонапарт образовал под протекторатом Франции Варшавское герцогство и восстановил все старые польские награды. Первым кавалером восстановленного Белого Орла стал сам Наполеон.
По итогам наполеоновских войн Польша вошла в состав России и Белый Орёл стал российской наградой. Поляки считают это жуткими репрессиями. Отечественного Белого Орла получали, например, Александр II, усмиритель Кавказа Ермолов и химик Менделеев.
После падения Российской империи поляки отыгрались. Эту награду стали получать только недоброжелатели нашей страны: маршал Польши Юзеф Пилсудский, король Швеции Густав V, президенты США Вудро Вильсон и Рональд Рейган, премьер Франции Жорж Клемансо, дуче Италии Бенито Муссолини, британская королева Елизавета II и уже упомянутые главы Украины Кучма, Ющенко и Порошенко**.
На самом деле это просто выборы?
Есть и альтернативная версия, почему Польша поссорилась с Украиной. По оценке аналитика эстонского Международного центра оборонных исследований Игоря Грецкого, это не более чем популизм в погоне за электоратом перед выборами в Польский сейм.
— Есть, конечно же, риски, что эта риторика может нанести ущерб двусторонним отношениям. Но пока я не вижу оснований для того, чтобы она переставила бы внешнеполитические приоритеты Польши с ног на голову, — считает Грецкий.
В этом контексте интересно, что рейтинги одобрения Навроцкого в Польше достигли рекордной отметки 54,8%. Ещё месяц назад было на 8,4% меньше.
* Запрещённая в России экстремистская и террористическая организация.
**Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.