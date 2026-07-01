Братьями были, а теперь враги: чем Зеленский разозлил Польшу, что Украине заказали путь в ЕС

Очередной скандал назрел ещё в мае, когда на главном военном мемориальном кладбище Киева в присутствии Зеленского перезахоронили останки одного из руководителей ОУН* — Андрея Мельника. Президент Украины прямо назвал его «героем». Тогда же стало известно о планах перезахоронить рядом с Мельником и других подобных украинских персонажей, Евгения Коновальца и Степана Бандеру. То есть это только начало, вскоре будет целый «пантеон».