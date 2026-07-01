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Пушков: Польша не откажется от помощи Киеву, несмотря на «войну орденов»

Польша не откажется от помощи Киеву, несмотря на «войну орденов», считает сенатор Алексей Пушков.

Источник: RT на русском

Польша не откажется от помощи Киеву, несмотря на «войну орденов», считает сенатор Алексей Пушков.

«Поляки могут негодовать, сколько хотят: “война орденов” и война слов со стороны Польши не изменит курс Киева на создание культа приспешников Гитлера, являющегося идеологической основой киевского режима. Польше следует отказаться от всякой поддержки Украины, но на это Варшава не решится: кишка тонка», — написал он в Telegram-канале.

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла, связав своё решение с героизацией деятелей УПА*. Зеленский вернул орден по почте.

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер, в свою очередь, заявил, что Киев должен вернуть военную технику вместо орденов.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда России от 17.11.2014).

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