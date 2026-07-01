«Поляки могут негодовать, сколько хотят: “война орденов” и война слов со стороны Польши не изменит курс Киева на создание культа приспешников Гитлера, являющегося идеологической основой киевского режима. Польше следует отказаться от всякой поддержки Украины, но на это Варшава не решится: кишка тонка», — написал он в Telegram-канале.