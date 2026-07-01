NYT: администрация Трампа хочет создать единую базу шпионов

Против создания базы выступили высокопоставленные сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ). По словам источников, пока чиновники не пришли к согласию по ключевым вопросам, среди которых способы формирования списка и обеспечение конфиденциальности данных из него. Сотрудники разведки уточнили, что сейчас информация об иностранных шпионах засекречена и недоступна для большинства сотрудников даже внутри самого ведомства.