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NYT: администрация Трампа хочет создать единую базу шпионов

Администрация президента США требует от сотрудников разведки предоставить имена всех иностранных шпионов, чтобы создать единую базу, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Администрация президента США требует от сотрудников разведки предоставить имена всех иностранных шпионов, чтобы создать единую базу, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Как уточнили собеседники газеты, администрация Дональда Трампа требует предоставить в том числе имена подозреваемых в шпионаже и вербовке. Некоторые американские чиновники опасаются, что после формирования базы имен шпионов она будет использована не по назначению или поставит под угрозу операции спецслужб.

Против создания базы выступили высокопоставленные сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ). По словам источников, пока чиновники не пришли к согласию по ключевым вопросам, среди которых способы формирования списка и обеспечение конфиденциальности данных из него. Сотрудники разведки уточнили, что сейчас информация об иностранных шпионах засекречена и недоступна для большинства сотрудников даже внутри самого ведомства.

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