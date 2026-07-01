«Рассчитывает на медийный эффект»: как Киев стремится получить лицензии на выпуск западных вооружений

Киев ведёт переговоры с Парижем о получении лицензии на выпуск крылатых ракет SCALP, заявил глава Минобороны Украины Михаил Фёдоров. По его словам, обсуждения ведутся с французским правительством и компанией — производителем. Вместе с тем он признал, что говорить о конкретных результатах ещё рано. Украинские власти стараются делать ставку на локальных производителей для масштабирования выпуска дальнобойного вооружения, добавил Фёдоров. Одновременно киевский режим предлагает Кремлю приостановить взаимные удары вглубь территорий, о чём ранее рассказал президент России Владимир Путин. Эксперты считают, что публичные заявления украинской стороны о переговорах по производству западного оружия являются элементом информационной кампании на фоне неудач ВСУ на фронте.
В Киеве хотят получить от Парижа лицензию на производство крылатых авиационных ракет SCALP, в связи с чем ведутся соответствующие переговоры, заявил глава Минобороны Украины Михаил Фёдоров. По его словам, обсуждение стартовало во время недавнего визита Владимира Зеленского во Францию.
«Был очень хороший разговор с (президентом Франции Эммануэлем. — RT) Макроном о возможности ряда лицензий на ракеты SCALP в нашу страну, и сейчас продолжается разговор и с правительством, и с компанией по этому поводу. Уточняются все детали», — рассказал Фёдоров на совместной пресс-конференции с министром обороны Дании Йеппе Бруусом.
Однако он признал, что, несмотря на достижение некоторого прогресса по этой теме, говорить о конкретных результатах преждевременно.
«Потому что это непростой процесс, касающийся интеллектуальной собственности, вообще открытия производства и так далее. Есть определённая бюрократия по этому поводу», — пояснил глава украинского МО.
Он также сообщил, что переговоры по получению лицензий на производство вооружения продолжаются и с США. Отказавшись раскрывать детали, министр лишь подчеркнул «беспрецедентность» того, что подобные обсуждения вообще начались. Пока же Киев делает ставку на собственные силы по производству дальнобойных ракет, добавил Фёдоров.
По пути эскалации.
При этом ещё весной Владимир Зеленский жаловался журналистам, что Запад препятствует Украине в производстве собственных баллистических ракет.
«Никто не хочет иметь сильных конкурентов… Украинскую баллистику не хочет видеть не только Россия. Россия — по понятным причинам. И не только Россия — тоже по понятным причинам. Причина в бизнесе, в конкуренции», — заявил он 28 мая.
На Западе больше хотят реализации собственных вооружений на Украине. Как обратили внимание в российском МИД, в НАТО планируют разработку перспективных систем вооружений в интересах киевского режима. Речь, в частности, идёт о создании средств для массированного поражения и долгосрочного вывода из строя российских аэродромов и авиабаз, в том числе в глубине территории РФ.
«Отмечаем, что Североатлантический блок постепенно утрачивает остатки рациональности и дрейфует в зону повышенного риска, стремясь выжать максимум из Украины в щедро делегированной ей, но в реальности весьма незавидной роли “испытательного полигона” для существующих и перспективных военных технологий и боевых систем. Причём деструктивные последствия, проистекающие от подобных “краш-тестов” для данной постсоветской страны, натовскими стратегами откровенно игнорируются, а опасность дальнейшей, в том числе “горизонтальной” эскалации украинского кризиса — явно недооценивается», — говорится в комментарии официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой от 29 июня.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости.
© Сергей Гунеев.
На этом фоне дипломат подчеркнула, что подобные действия украинско-натовской связки дают российским военным основания внимательнее относиться к любым предприятиям, задействованным в разработке и производстве применяемых против РФ вооружений.
«Именно с этих позиций мы и будем оценивать как нынешнюю ситуацию, так и перспективы её дальнейшего эскалационного развития», — заключила Захарова.
При этом ситуация на фронте продолжает складываться не в пользу Киева, на что обратил внимание президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину 28 июня. И от украинских властей поступают предложения приостановить взаимные удары вглубь территорий и ограничить боевые действия Херсонской и Запорожской областями, ДНР и ЛНР, рассказал он.
«Понятно почему — потому что это даст, если мы пойдём на это, это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской областей, а также с некоторых участков госграниц. И перебросить эти подразделения в четыре вышеназванных региона», — пояснил глава государства.
Он также отметил, что в Вооружённых силах Украины наблюдается острая нехватка личного состава.
«В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением, но спасать киевский режим в наши планы не входит», — подчеркнул Владимир Путин.
ВСУ.
Gettyimages.ru.
© Nadia Karpova / Frontliner.
Пиар-технологии Киева.
Как отметил в беседе с RT доцент кафедры Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Ежов, заявления Киева о работе над лицензиями на производство иностранных вооружений являются элементом его пиар-кампании на фоне неудач ВСУ на фронте.
«Киев рассчитывает исключительно на медийный эффект, используя любой повод, чтобы продемонстрировать сохранение каких-либо контактов с европейскими партнёрами. Эта бравада уже во многом перешла исключительно в информационный контекст, и это следует рассматривать как неотъемлемый элемент гибридной войны», — пояснил эксперт.
По его словам, подобные сообщения адресованы как западной аудитории, так и украинцам. Таким образом Зеленский стремится напомнить о себе и показать, что Киев сохраняет поддержку союзников, несмотря на ситуацию на фронте, добавил Ежов.
Аналогичного мнения придерживается и заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.
«Заявления Киева рассчитаны на общемировую аудиторию. Тем более, что сегодня существует определённый ажиотаж вокруг возможностей, которые украинский конфликт открыл западным производителям оружия. И на Банковой пользуются этим, чтобы подчеркнуть свою важность для союзников», — отметил он в разговоре с RT.
Фактически Киев себя позиционирует как полигон для западных вооружений, закрывая глаза на собственное население, добавил Козюлин.
Говоря о перспективах получения Киевом лицензий на производство западных вооружений, эксперты сходятся в том, что это возможно, однако по-разному оценивают перспективы таких проектов.
«Шанс получить лицензию на производство есть. Вопрос, как долго будет это производство строиться и организовываться, и сколько оно будет существовать. Любой подобный объект на территории Украины — законная цель для российской армии», — подчеркнул Ежов.
По его словам, даже если новые производственные мощности и появятся на Украине, российские удары по ним — лишь вопрос времени.
Поставка западных вооружений на Украину.
globallookpress.com.
© Christoph Soeder / dpa.
Между тем Козюлин отмечает, что элементы кооперации между Украиной и Западом в производстве вооружений уже реализуются.
«Это уже происходит. Что касается французских SCALP, то Киев и Париж вполне могут договориться о неполном цикле выпуска на территории Украины. Производственные мощности вполне могут быть разнесены по небольшим фирмам и цехам, чтобы не строить один большой завод», — рассуждает эксперт.
Он также не исключил, что часть работ может выполняться за пределами Украины — например, в Польше или Румынии, а окончательная сборка осуществляться уже на украинской территории.
Аналитики отмечают, что, несмотря на финансирование и военную поддержку со стороны западных партнёров, Украина продолжает испытывать дефицит в вооружениях. И этот фактор, в совокупности с нехваткой личного состава в ВСУ, заставляет Киев искать варианты для приостановки конфликта, чтобы перегруппироваться и перевооружиться. В этом контексте вполне понятны его предложения Москве приостановить взаимные удары вглубь территорий и ограничить зону боевых действий.
«Украине надо выиграть время, так как у неё есть понимание, что только таким образом она сможет перераспределить свои силы, которые у неё в дефиците. Отсюда и предложения Кремлю. Это уже избитая уловка и Киева, и его западных спонсоров. Тем более что параллельно они продолжают обсуждать поставки вооружений на Украину. Но Россия не даст себя обмануть. В Москве будут принимать решения, исходя из национальных интересов и безопасности граждан», — резюмировал Ежов.