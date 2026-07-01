Киев ведёт переговоры с Парижем о получении лицензии на выпуск крылатых ракет SCALP, заявил глава Минобороны Украины Михаил Фёдоров. По его словам, обсуждения ведутся с французским правительством и компанией — производителем. Вместе с тем он признал, что говорить о конкретных результатах ещё рано. Украинские власти стараются делать ставку на локальных производителей для масштабирования выпуска дальнобойного вооружения, добавил Фёдоров. Одновременно киевский режим предлагает Кремлю приостановить взаимные удары вглубь территорий, о чём ранее рассказал президент России Владимир Путин. Эксперты считают, что публичные заявления украинской стороны о переговорах по производству западного оружия являются элементом информационной кампании на фоне неудач ВСУ на фронте.