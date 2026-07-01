Марочко: контроль над Лесным позволяет ВС РФ наступать на юг от поселения

«Наши военнослужащие развивали успех в районе населенного пункта Любицкое. Когда они закрепились на восточных его окраинах — начали продвигаться в северном и южном направлениях. И вот населенный пункт Лесное, который находится юго-восточнее от Любицкого и был освобожден. Естественно, наши военнослужащие сейчас будут и дальше продвигаться южнее для того, чтобы выровнять линию обороны на данном участке», — сказал он.