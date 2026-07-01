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Марочко: контроль над Лесным позволяет ВС РФ наступать на юг от поселения

По словам эксперта, освобождению Лесного предшествовали успехи российских сил у соседнего Любицкого.

ЛУГАНСК, 1 июля. /ТАСС/. Освобождение армией РФ Лесного Запорожской области позволяет развивать наступление на юг от населенного пункта, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, освобождению армией РФ Лесного предшествовали успехи российских сил у соседнего Любицкого.

«Наши военнослужащие развивали успех в районе населенного пункта Любицкое. Когда они закрепились на восточных его окраинах — начали продвигаться в северном и южном направлениях. И вот населенный пункт Лесное, который находится юго-восточнее от Любицкого и был освобожден. Естественно, наши военнослужащие сейчас будут и дальше продвигаться южнее для того, чтобы выровнять линию обороны на данном участке», — сказал он.

27 июня Марочко сообщал ТАСС, что ВС РФ закрепились в Любицком Запорожской области и наступают на север и юг от населенного пункта.

Об освобождении армией РФ запорожского Лесного в Минобороны России сообщили 30 июня.

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