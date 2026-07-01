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ВС России сорвали контратаку ВСУ на Константиновском направлении

Российские войска сорвали контратаку ВСУ на Константиновском направлении. Об этом рассказали в группировке войск «Юг».

Российские войска сорвали контратаку ВСУ на Константиновском направлении. Об этом рассказали в группировке войск «Юг».

«Операторы подразделений беспилотных систем Южной группировки войск вскрыли попытку контратакующих действий ВСУ на Константиновском направлении», — приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что четверо украинских боевиков при поддержке танка для отвлечения внимания выдвигались по основной дороге Осыково — Новоселовка. В это время вторая группа из десяти военных в сопровождении техники шла со стороны дамбы.

Российские FPV-дроны нанесли удары, в результате уничтожены десять боевиков ВСУ и экипажи бронемашин.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС России круглосуточно ведут разведку в Константиновке.

30 июня в Минобороны России заявили, что российские войска за сутки освободили в Константиновке 30 зданий.