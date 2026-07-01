Прокуратура проверяет данные о травмировании детей из-за стекла в еде в Пушкино

Прокуратура проверяет информацию о травмировании детей из-за стекла в еде в Пушкино Московской области.
В Telegram-канале ведомства говорится, что в СМИ появилась информация о травмировании детей из-за кусочков стекла в еде в одном из развлекательных комплексов Пушкино.
«Прокуратура в ходе проверки установит обстоятельства произошедшего, даст оценку действиям сотрудников учреждения, ответственных за безопасность жизни и здоровья детей при организации питания и эксплуатации игрового комплекса, и по её результатам примет исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — сообщили в ведомстве.
Ранее стало известно, что более десяти детей с признаками вирусной инфекции обратились за медицинской помощью в палаточном лагере в Тверской области.