Прокуратура проверяет данные о травмировании детей из-за стекла в еде в Пушкино

«Прокуратура в ходе проверки установит обстоятельства произошедшего, даст оценку действиям сотрудников учреждения, ответственных за безопасность жизни и здоровья детей при организации питания и эксплуатации игрового комплекса, и по её результатам примет исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — сообщили в ведомстве.