Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура проверяет данные о травмировании детей из-за стекла в еде в Пушкино

Прокуратура проверяет информацию о травмировании детей из-за стекла в еде в Пушкино Московской области.

Прокуратура проверяет информацию о травмировании детей из-за стекла в еде в Пушкино Московской области.

В Telegram-канале ведомства говорится, что в СМИ появилась информация о травмировании детей из-за кусочков стекла в еде в одном из развлекательных комплексов Пушкино.

«Прокуратура в ходе проверки установит обстоятельства произошедшего, даст оценку действиям сотрудников учреждения, ответственных за безопасность жизни и здоровья детей при организации питания и эксплуатации игрового комплекса, и по её результатам примет исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что более десяти детей с признаками вирусной инфекции обратились за медицинской помощью в палаточном лагере в Тверской области.