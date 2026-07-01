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Замсекретаря СБ назвал удары ВСУ вглубь России частью информационной войны

Они преследуют цель расколоть российское общество, заявил Александр Венедиктов.

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Удары ВСУ вглубь территории РФ преследуют цель расколоть российское общество и являются частью информационной войны. Об этом ТАСС заявил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Александр Венедиктов.

«Вы слышали заявление президента Российской Федерации [Владимира Путина]. Он дал исчерпывающий ответ. Конечно же, это прежде всего часть информационной войны и, как отметил глава нашего государства, попытка в очередной раз внести раскол в российское общество, вынудить РФ в той или иной степени согласиться на те ультиматумы, которые предъявляют нам, в частности, европейские государства», — сказал Венедиктов, отвечая на соответствующий вопрос.