Замсекретаря СБ назвал удары ВСУ вглубь России частью информационной войны

«Вы слышали заявление президента Российской Федерации [Владимира Путина]. Он дал исчерпывающий ответ. Конечно же, это прежде всего часть информационной войны и, как отметил глава нашего государства, попытка в очередной раз внести раскол в российское общество, вынудить РФ в той или иной степени согласиться на те ультиматумы, которые предъявляют нам, в частности, европейские государства», — сказал Венедиктов, отвечая на соответствующий вопрос.