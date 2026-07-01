Трамп: съезд республиканцев перед выборами в Конгресс США пройдет в Далласе

Как дал понять Трамп, съезд будет нацелен на то, чтобы привлечь внимание к мерам, принятым его администрацией, в том числе в социально-экономической сфере. «Цены на нефть резко снижаются даже в условиях, когда мы обеспечиваем денуклеаризацию Ирана. Мы выполняем обещания, которые политики давали на протяжении десятилетий, но не выполняли», — добавил он.