Трамп: съезд республиканцев перед выборами в Конгресс США пройдет в Далласе

ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Республиканская партия США намерена впервые провести съезд перед промежуточными выборами в Конгресс. Он состоится 9−10 сентября в Далласе (штат Техас), заявил американский президент Дональд Трамп.
«Впервые Республиканская партия проведет промежуточный съезд. Он пройдет в Далласе (штат Техас) — в одном из моих любимых мест в мире», — написал американский лидер в Truth Social. «Этого никогда раньше не делали, и это будет событие по-настоящему исторических масштабов», — добавил он. Глава вашингтонской администрации уточнил, что «Даллас станет центром внимания 9 и 10 сентября».
Как дал понять Трамп, съезд будет нацелен на то, чтобы привлечь внимание к мерам, принятым его администрацией, в том числе в социально-экономической сфере. «Цены на нефть резко снижаются даже в условиях, когда мы обеспечиваем денуклеаризацию Ирана. Мы выполняем обещания, которые политики давали на протяжении десятилетий, но не выполняли», — добавил он.
Трамп в августе 2025 года заявил, что может впервые провести съезд Республиканской партии перед промежуточными выборами в Конгресс, которые пройдут 3 ноября текущего года. На них будут переизбраны 33 из 100 членов Сената (верхней палаты Конгресса США) и все 435 членов Палаты представителей (нижней палаты Конгресса). Республиканцы сейчас контролируют обе палаты Конгресса.
Партийные съезды в США традиционно проводятся каждые четыре года в преддверии президентских выборов. Их основная цель — официально выдвинуть кандидатов на пост президента и вице-президента, а также утвердить партийную программу.