Участник праймериз «Единой России» стал кандидатом от КПРФ в Приморье — Долгачев удивлен

Лидер приморских коммунистов Анатолий Долгачёв прокомментировал ИА PrimaMedia итоги краевой конференции КПРФ по выдвижению кандидатов в Законодательное собрание Приморья (ЗС ПК). Глава крайкома признал, что не был в курсе участия одного из выдвиженцев партии в праймериз «Единой России», объяснил замену ряда действующих депутатов плановым обновлением и пообещал внутрипартийный «разговор» с теми, кто рекомендовал спорного кандидата.
Краевая конференция КПРФ, на которой партия 27 июня утвердила своих кандидатов в регпарламент, прошла без журналистов. В партии пояснили, что это сознательная позиция руководства. Несколько дней спустя в официальном Telegram-канале отделения появилось краткое сообщение: тройку лидеров общего списка составили первый секретарь крайкома Анатолий Долгачёв, член избиркома Приморья от КПРФ и экс-депутат ЗС ПК Сергей Дикусар, а также действующий краевой депутат из Находки Эльсевар Габибов.
Полные списки — ни по 30 одномандатным округам, ни по 10 региональным группам — опубликованы не были. В беседе с ИА PrimaMedia Анатолий Долгачёв пояснил, что копии переданы Минюсту и Крайизбиркому, однако до официальной подачи документов на выдвижение партия их публиковать не намерена. Тем не менее информация о составе кандидатов стала известна.
Сюрпризом для наблюдателей и для самого лидера КПРФ в Приморье оказалась фигура кандидата по округу № 3 — журналиста Юрия Нурмухаметова. В мае этого года он участвовал в праймериз «Единой России» — и именно по тому же округу № 3. Согласно сайту предварительного голосования, Нурмухаметов шел как беспартийный. Победителем внутрипартийного отбора «Единой России» и будущим кандидатом от партии власти стал другой журналист, автор программы «Сталкер», выходящей на ГТРК «Владивосток», вице-спикер Думы Владивостока, а с недавних пор еще и девелопер Дмитрий Новиков.
«Мне говорили сегодня по этому поводу, будем разбираться. Непонятная ситуация. Будем разбираться на этой неделе», — сказал Анатолий Долгачёв в беседе с ИА PrimaMedia.
По его словам, этого кандидата рекомендовали «определенные товарищи» из партийного окружения, имена которых он раскрывать не стал.
«Будем с этими товарищами иметь разговор», — добавил партийный лидер.
При этом он привел смягчающее обстоятельство: членом «Единой России» кандидат не является — на праймериз он шел как беспартийный. Тем не менее сам факт участия во внутрипартийном отборе конкурентов глава приморской КПРФ проблемой признал.
В приморском политическом Телеграме ситуацию оценили по-своему. Наблюдатели сопоставили факты и заключили: «То есть Юрий сначала был спойлером для Дмитрия на праймериз, теперь — на выборах».
Не менее острым стал вопрос об отсутствии в списках одномандатников ряда действующих депутатов ЗС ПК от Владивостока. Это Тахир Ибашев, избравшийся в 2021 году как раз по округу № 3, депутат по округу № 4 Наталья Кочугова, давняя соратница экс-лидера КПРФ во Владивостоке Артёма Самсонова, и предпринимательница Любовь Терендина, прошедшая в нынешний созыв по округу № 8. Все трое в списке одномандатников не значатся. Терендиной нет среди кандидатов вообще, остальные переведены в региональные группы на заведомо непроходные позиции.
Из действующих депутатов по своим округам партия выдвинула лишь четверых: первого секретаря Владивостокского горкома Евгения Ляшенко (округ № 1), Надежду Телелюеву (округ № 6), Андрея Акимова (округ № 12, Большой Камень и Шкотовский район) и Александра Сорокина (округ № 29, Партизанский округ).
Кадровое изменение Анатолий Долгачёв объяснил плановым обновлением.
«Мы традиционно стараемся обновлять перед выборами депутатский корпус. У нас и в 2021 году не одни и те же шли, а новые люди выдвигались. Ряд товарищей захотел на другом фронте работы сосредоточиться. Если одних и тех же выдвигать, то конкуренции не будет, роста внутри рядов», — пояснил он.
Он напомнил также, что КПРФ на выборах в крае всегда представляет собой «блок коммунистов и беспартийных». При этом лидер приморской компартии заверил, что Ибашев, Кочугова и другие «все с нами» и в партии остаются. Что касается Любови Терендиной, по его словам, она не является членом КПРФ.
Конфликт проявился и за пределами Владивостока. Первый секретарь Арсеньевского местного комитета КПРФ Владимир Емельянов публично заявил, что конференция проигнорировала поддержанную местным отделением его кандидатуру по округу № 30 (Арсеньев). Партийцы выдвинули Ирину Коваленко, которую представили как «заводчанку» — с «Прогресса» или «Аскольда». По оценке Емельянова, кандидатом стал «даже не являющийся сторонником партии» человек, согласованный с внутриполитическим блоком краевого правительства.
В свою очередь, Анатолий Долгачев заявил, что выдвигать Емельянова партия и не планировала. По его словам, тот входил в число «саботажников», устроивших демарш на отчетно-выборной конференции в декабре 2024 года, по итогам которого из КПРФ исключили 16 человек.
«Тогда Емельянов не был делегатом, поэтому его исключать не стали», — пояснил лидер крайкома, уточнив, что теперь для этого есть основания.
На выборах в Законодательное собрание Приморского края в сентябре 2021 года КПРФ набрала 31,02% голосов по партийному списку — это обеспечило три мандата. Ещё 11 мандатов партия получила в одномандатных округах, в том числе победив во всех восьми владивостокских. Итоговая фракция насчитывала 14 депутатов. Очередные выборы в Законодательное собрание состоятся в сентябре 2026 года.