Участник праймериз «Единой России» стал кандидатом от КПРФ в Приморье — Долгачев удивлен

Сюрпризом для наблюдателей и для самого лидера КПРФ в Приморье оказалась фигура кандидата по округу № 3 — журналиста Юрия Нурмухаметова. В мае этого года он участвовал в праймериз «Единой России» — и именно по тому же округу № 3. Согласно сайту предварительного голосования, Нурмухаметов шел как беспартийный. Победителем внутрипартийного отбора «Единой России» и будущим кандидатом от партии власти стал другой журналист, автор программы «Сталкер», выходящей на ГТРК «Владивосток», вице-спикер Думы Владивостока, а с недавних пор еще и девелопер Дмитрий Новиков.