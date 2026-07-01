Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иорданские спасатели извлекли из-под завалов ребёнка в Венесуэле

Группа иорданских спасателей в Венесуэле извлекла из-под завалов живого ребёнка через шесть суток после землетрясения.

Группа иорданских спасателей в Венесуэле извлекла из-под завалов живого ребёнка через шесть суток после землетрясения.

Об этом сообщило Управление гражданской обороны Иордании.

«Иорданская поисково-спасательная группа успешно извлекла ребёнка из-под завалов спустя шесть дней после землетрясения в Венесуэле», — говорится в заявлении.

Землетрясение произошло в Венесуэле 24 июня. Корреспондент RT Андреас Фернандес Санчес поговорил с жителями Ла-Гуайры — одного из наиболее пострадавших в результате землетрясения городов страны. По их словам, целые семьи остаются под завалами.

По последним данным, погибли 1943 человек, спасены более 6400.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше