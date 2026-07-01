Иорданские спасатели извлекли из-под завалов ребёнка в Венесуэле

Группа иорданских спасателей в Венесуэле извлекла из-под завалов живого ребёнка через шесть суток после землетрясения.
Об этом сообщило Управление гражданской обороны Иордании.
«Иорданская поисково-спасательная группа успешно извлекла ребёнка из-под завалов спустя шесть дней после землетрясения в Венесуэле», — говорится в заявлении.
Землетрясение произошло в Венесуэле 24 июня. Корреспондент RT Андреас Фернандес Санчес поговорил с жителями Ла-Гуайры — одного из наиболее пострадавших в результате землетрясения городов страны. По их словам, целые семьи остаются под завалами.
По последним данным, погибли 1943 человек, спасены более 6400.