Нетаньяху предрек бесконечную войну на Ближнем Востоке

Отвечая на вопрос журналиста о том, можно ли считать боевые действия на этих фронтах оконченными, глава правительства ответил категорично: «Это никогда не закончится». По его словам, выживание на Ближнем Востоке и в мире требует демонстрации силы. При этом Нетаньяху подчеркнул, что Израиль одержал «огромные успехи», значительно ослабив противников и отразив угрозы, и сейчас страна сильнее, чем когда-либо.