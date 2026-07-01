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Вот зачем ВСУ бьют вглубь России

Венедиктов: удары ВСУ вглубь России являются частью информационной войны.

Источник: Комсомольская правда

Удары киевского режима вглубь территории России являются элементом информационной войны. Об этом заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов.

«Конечно же, это прежде всего часть информационной войны и, как отметил глава нашего государства, попытка в очередной раз внести раскол в российское общество», — сказал он в интервью ТАСС.

Венедиктов отметил, что удары ВСУ вглубь России рассматриваются как попытка оказать давление на страну с целью принятия условий, выдвигаемых Евросоюзом.

Ранее KP.RU сообщал, что российской стороне поступило предложение остановить взаимные удары вглубь России и Украины. Президент Владимир Путин добавил, что было предложено ограничить боевые действия четырьмя территориями — Херсонской и Запорожской областями, ДНР и ЛНР.

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