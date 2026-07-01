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Дубль Мбаппе помог Франции разгромить Швецию в 1/16 финала ЧМ по футболу

Сборная Франции победила команду Швеции в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу.

Источник: RT на русском

Сборная Франции победила команду Швеции в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу.

Встреча на стадионе «Метлайф» в американском Ист‑Ратерфорде прошла при подавляющем преимуществе подопечных Дидье Дешама и завершилась со счётом 3:0.

В первом тайме трёхцветные владели мячом 71% времени, нанесли 15 ударов, два из которых приняли на себя штанги, а также подали шесть угловых, но открыли счёт лишь в самой концовке. Усман Дембеле накоротке разыграл угловой с Майклом Олисе и отпасовал на ворвавшегося в штрафную Килиана Мбаппе. Тот обыграл защитника и идеально пробил в дальний угол.

После перерыва Брэдли Баркола удвоил преимущество, откликнувшись на проникающий пас в штрафную Майкла Олисе, после чего подопечные Дидье Дешама снизили давление и предпочли ловить соперника на контратаках. В одной из них снова отличился Мбаппе — и вновь ассистентом выступил Олисе.

Таким образом, в ⅛ финала Франция сыграет с Парагваем, накануне сенсационно выбившим из турнира Германию в серии пенальти.

Помимо этого, гол Холанда помог Норвегии дожать Кот-д’Ивуар, удар Мартинелли — Бразилии одержать волевую победу над Японией, а сейв Буну — Марокко пройти Нидерланды.

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