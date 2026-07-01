Дубль Мбаппе помог Франции разгромить Швецию в 1/16 финала ЧМ по футболу

В первом тайме трёхцветные владели мячом 71% времени, нанесли 15 ударов, два из которых приняли на себя штанги, а также подали шесть угловых, но открыли счёт лишь в самой концовке. Усман Дембеле накоротке разыграл угловой с Майклом Олисе и отпасовал на ворвавшегося в штрафную Килиана Мбаппе. Тот обыграл защитника и идеально пробил в дальний угол.