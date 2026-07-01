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Марочко: освобождение Ровного создает плацдарм для наступления на Долинку

Наступая на этом участке, российская армия также сможет выровнять линию фронта у Любицкого и Комсомольского, отметил эксперт.

ЛУГАНСК, 1 июля. /ТАСС/. Освобождение Ровного в Запорожской области позволяет военным РФ создать плацдарм для наступления на соседнюю Долинку, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, освобождению Ровного предшествовало продвижение армии РФ северо-западнее населенного пункта Верхняя Терса.

«Взятие Ровного позволяет подготовить плацдармы для освобождения следующего населенного пункта — Долинки, который находится юго-западнее от Ровного», — сказал он.

Марочко добавил, что, наступая у Ровного, армия РФ сможет выровнять линию фронта на участке Любицкое — Комсомольское.

Об освобождении армией РФ Ровного в Минобороны России сообщили 30 июня.

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