Марочко: освобождение Ровного создает плацдарм для наступления на Долинку

ЛУГАНСК, 1 июля. /ТАСС/. Освобождение Ровного в Запорожской области позволяет военным РФ создать плацдарм для наступления на соседнюю Долинку, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, освобождению Ровного предшествовало продвижение армии РФ северо-западнее населенного пункта Верхняя Терса.
«Взятие Ровного позволяет подготовить плацдармы для освобождения следующего населенного пункта — Долинки, который находится юго-западнее от Ровного», — сказал он.
Марочко добавил, что, наступая у Ровного, армия РФ сможет выровнять линию фронта на участке Любицкое — Комсомольское.
Об освобождении армией РФ Ровного в Минобороны России сообщили 30 июня.