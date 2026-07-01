Стало известно, когда французы будут выбирать нового президента

Президентские выборы во Франции в 2027 году пройдут в два тура: первый этап назначен на 18 апреля, второй — на 2 мая. Соответствующий график обнародовала во вторник вечером газета Le Figaro со ссылкой на информированные источники. Официально даты голосования должен утвердить Совет министров — решение ожидается в среду на заседании правительства.