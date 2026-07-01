Стало известно, когда французы будут выбирать нового президента

Президентские выборы во Франции в 2027 году пройдут в два тура: первый этап назначен на 18 апреля, второй — на 2 мая. Соответствующий график обнародовала во вторник вечером газета Le Figaro со ссылкой на информированные источники. Официально даты голосования должен утвердить Совет министров — решение ожидается в среду на заседании правительства.
Как отмечает издание, завершающий тур выборов состоится ровно за 12 дней до истечения полномочий действующего президента Эммануэля Макрона, чей второй срок заканчивается 14 мая. По информации Le Figaro, при подготовке постановления правительство рассматривало две альтернативные календарные схемы. Согласно первой, голосование могло пройти 11 и 25 апреля. Однако в итоге был выбран второй вариант со сдвигом на неделю.
В среду утром, как ожидается, декрет о назначении выборов будет опубликован после заседания Совета министров. Дата завершения второго тура — 2 мая — позволяет соблюсти конституционные сроки: новый президент должен вступить в должность до 14 мая, когда официально истекает мандат Макрона.
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