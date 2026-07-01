Мужчину, устроившего стрельбу в немецком Штаде, заключили под стражу

Мужчину, устроившего стрельб в центре матери и ребёнка в немецком городе Штаде, заключили под стражу.
Об этом сообщает Stern.
«45-летний мужчина был помещен в следственный изолятор», — говорится в материале.
Отмечается, что суд выдал ордер на арест мужчины по шести пунктам обвинения в убийстве.
29 июня в Штаде произошла стрельба в центре матери и ребёнка. Погибли шесть человек, несколько пострадали.
В Der Spiegel писали, что стрельба произошла на почве личных отношений.
Подозреваемым оказался 45-летний гражданин Германии турецкого происхождения.