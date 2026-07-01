ЕС ужесточает ограничения на импорт стали из-за падения производства

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Ужесточение Евросоюзом ограничений на импорт стали направлено на защиту местной промышленности на фоне снижения ее конкурентоспособности и сокращения доли в мировом производстве, прокомментировала РИА Новости доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.
Евросоюз с 1 июля сократит квоты на беспошлинный импорт стали на 47% по сравнению с 2024 годом — до 18,3 миллиона тонн в год. А пошлины на импорт стали сверх квоты и на стальную продукцию, не подпадающую под действие квоты, будут увеличены вдвое — до 50% с 25%.
«Импортные тарифные квоты направлены на защиту отечественной промышленности в условиях снижения ее конкурентоспособности и, как показывает опыт ЕС, данный инструмент справляется с этой задачей. Вследствие давления со стороны Китая, Индии и некоторых других стран Азии и Ближнего Востока, которые существенно нарастили производственные мощности, а также повышения производственной себестоимости и ужесточения зеленой повестки, доля ЕС в мировом производстве стали снизилась до 7−8% в 2025 году (в 2010 году было около 12−13%, в 2017 году — около 10%)», — сказала Прикладова.
Она добавила, что применение импортных тарифных квот «помогает Евросоюзу защитить свой рынок от глобальной конкуренции, что позволяет сталелитейной промышленности на 90% покрывать внутренний спрос на сталь». По словам эксперта, без ограничительных мер этот показатель резко снизился бы, что привело бы к масштабному закрытию предприятий, а не единичным случаям, как сейчас.
Поэтому с точки зрения поддержки внутреннего рынка Евросоюза такие ограничительные меры критически важны. Однако это не решит проблему низкой загруженности производственных мощностей, которая оценивается в 65% при целевом значении 85%, отметила Прикладова.
«При этом ужесточение внешнеторговых ограничений в отношении импорта стали (сокращение объема тарифной квоты и повышение импортных пошлин) свидетельствует об ухудшении экономической ситуации для сталелитейной промышленности Евросоюза», — заключила она.