ЕС ужесточает ограничения на импорт стали из-за падения производства

«Импортные тарифные квоты направлены на защиту отечественной промышленности в условиях снижения ее конкурентоспособности и, как показывает опыт ЕС, данный инструмент справляется с этой задачей. Вследствие давления со стороны Китая, Индии и некоторых других стран Азии и Ближнего Востока, которые существенно нарастили производственные мощности, а также повышения производственной себестоимости и ужесточения зеленой повестки, доля ЕС в мировом производстве стали снизилась до 7−8% в 2025 году (в 2010 году было около 12−13%, в 2017 году — около 10%)», — сказала Прикладова.