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В МИД рассказали о возможном открытии генконсульства США во Владивостоке

МИД не видит препятствий для работы генконсульства США во Владивостоке.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Юридических препятствий для возобновления работы генерального консульства США во Владивостоке нет, его повторное открытие зависит от Вашингтона, рассказал в интервью РИА Новости и.о. представителя МИД России во Владивостоке Евгений Волосастов.

Он отметил, что закрытие генконсульства в 2021 году инициировала американская сторона. По информации дипломата, Вашингтон исходил в том числе из финансовых соображений в свете дороговизны содержания консульства.

«Юридические запреты и препятствия для возобновления работы генконсульства отсутствуют. Более того, на сайте посольства США в России консульство во Владивостоке, как и в Екатеринбурге, до сих пор числится не закрытым, а “приостановленным”. Что касается реализации этой потенциальной возможности, то здесь слово остается исключительно за американской стороной», — сказал Волосастов.

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