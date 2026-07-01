В МИД рассказали о возможном открытии генконсульства США во Владивостоке

«Юридические запреты и препятствия для возобновления работы генконсульства отсутствуют. Более того, на сайте посольства США в России консульство во Владивостоке, как и в Екатеринбурге, до сих пор числится не закрытым, а “приостановленным”. Что касается реализации этой потенциальной возможности, то здесь слово остается исключительно за американской стороной», — сказал Волосастов.