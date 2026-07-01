Рютте считает похвалы в адрес Трампа оправданными

Он добавил, что на прошлой неделе в Белом доме констатировал недовольство Трампа союзниками по НАТО, которые, по мнению президента Соединенных Штатов, недостаточно поддерживали США в ходе конфликта с Ираном. Однако Рютте подчеркнул, что в то же время с европейских баз во время конфликта США совершили около 5 тысяч полетов в рамках своих военных усилий, пишет издание.