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Рютте считает похвалы в адрес Трампа оправданными

Рютте, называвший Трампа папочкой, считает, что вохваление главы США оправдано.

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте, ранее называвший президента США Дональда Трампа папочкой, высказался в защиту своего подхода к восхвалению американского лидера, отметив, что именно благодаря Трампу европейские страны начали тратить больше денег на оборону.

Рютте летом 2025 года, комментируя слова Трампа, сравнившего Иран и Израиль с детьми, заявил, что «папочка иногда должен резко выражаться». Сам президент США позднее согласился сравнить себя с «папочкой», без которого НАТО пришлось бы тяжело.

«Был один большой дисбаланс, который заключался в том, что европейцы платили и тратили меньше, чем тратили США. И сейчас этот вопрос решается… И я считаю, что когда президент способен добиться этого, похвала оправдана», — заявил Рютте в интервью газете Financial Times.

Он добавил, что на прошлой неделе в Белом доме констатировал недовольство Трампа союзниками по НАТО, которые, по мнению президента Соединенных Штатов, недостаточно поддерживали США в ходе конфликта с Ираном. Однако Рютте подчеркнул, что в то же время с европейских баз во время конфликта США совершили около 5 тысяч полетов в рамках своих военных усилий, пишет издание.

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