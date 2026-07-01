Рютте считает похвалы в адрес Трампа оправданными

«Был один большой дисбаланс, который заключался в том, что европейцы платили и тратили меньше, чем тратили США. И сейчас этот вопрос решается… И я считаю, что когда президент способен добиться этого, похвала оправдана», — заявил Рютте в интервью газете Financial Times.
Он добавил, что на прошлой неделе в Белом доме констатировал недовольство Трампа союзниками по НАТО, которые, по мнению президента Соединенных Штатов, недостаточно поддерживали США в ходе конфликта с Ираном. Однако Рютте подчеркнул, что в то же время с европейских баз во время конфликта США совершили около 5 тысяч полетов в рамках своих военных усилий, пишет издание.