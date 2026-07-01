Отставной дипломат США предупредил о новом витке эскалации на Украине

Фриман подчеркнул, что Россия не может мириться с присутствием иностранных сил — будь то под флагом НАТО или под иным предлогом — на украинской территории. По словам аналитика, именно эта угроза изначально стала одной из глубинных причин начала конфликта. Дипломат также обратил внимание на историческую память Москвы, напомнив, что у России есть многократно подтвержденные основания опасаться вторжений со стороны соседей.