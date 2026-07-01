Минфин США на 30 дней продлил лицензию на работу сербской NIS

«Мы только что получили от OFAC уведомление о том, что лицензия на продолжение работы NIS продлена еще на 30 дней — до 31 июля», — написал министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).