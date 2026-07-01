Минфин США на 30 дней продлил лицензию на работу сербской NIS

«Мы только что получили от OFAC уведомление о том, что лицензия на продолжение работы NIS продлена еще на 30 дней — до 31 июля», — написал министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
Прошлая лицензия действовала до 1 июля. «Газпром нефть» и MOL продолжают дорабатывать соглашение о продаже российской доли в NIS. 16 июня власти Сербии и MOL утвердили соглашение о будущем управлении NIS после выхода российских акционеров. О готовности передать контроль над NIS российские владельцы уведомили США в ноябре 2025 года.