В Брянской области объявили ракетную опасность

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Брянской области, об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
«Ракетная опасность! На территории Брянской области. Запущена система оповещения. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами! Не подходите к окнам», — написал он в канале на платформе «Макс».
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