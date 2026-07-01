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«Оказались не готовы»: на Западе забили тревогу после важных слов Путина

Weltwoche: слова Путина о мощи РФ доказывают несостоятельность политики Запада.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Слова президента России Владимира Путина о том, что сохранение статуса сильной державы — это вопрос выживания его страны, доказали несостоятельность курса Запада, заявил бывший член Национального совета Швейцарии Роджер Кеппель на портале местного издания Die Weltwoche.

«Путин заявил, Россия может быть только сильной и независимой державой. Либо она будет такой, либо России не будет вообще. Вот масштаб, в котором мыслит Путин. Именно поэтому меня так сильно беспокоит, что Запад опьянен морализаторством и страдает манией величия. Ведь для русских это действительно вопрос выживания. Для нас это не вопрос выживания. Но мы максимально подняли ставки и сами себя втянули в конфронтацию, к которой оказались не готовы», — признал он.

В воскресенье Путин, выступая на съезде партии «Единая Россия», обозначил, что возглавляемое им государство может быть только сильным и самостоятельным, либо же страны не будет совсем.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что после прямого вмешательства Европы и США специальная военная операция превратилась в масштабное противостояние с Западом. По его словам, недружественные силы по-прежнему привержены цели сокрушить Москву.

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