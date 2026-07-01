NYT: администрация Трампа хочет создать единую базу шпионов

Как уточнили собеседники издания, администрация Дональда Трампа требует предоставить сведения, включая имена лиц, подозреваемых в шпионаже и вербовке. Часть американских чиновников выражает опасения, что после создания базы данных она может быть использована не по назначению или нанести ущерб операциям спецслужб.
Против инициативы выступили высокопоставленные сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ). По данным источников, стороны пока не достигли согласия по ключевым вопросам, включая методы формирования перечня и обеспечение конфиденциальности содержащихся в нем сведений. Сотрудники разведки отметили, что в настоящее время информация об иностранных шпионах засекречена и недоступна для большинства работников, в том числе внутри самих ведомств.