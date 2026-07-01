NYT: администрация Трампа хочет создать единую базу шпионов

Против инициативы выступили высокопоставленные сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ). По данным источников, стороны пока не достигли согласия по ключевым вопросам, включая методы формирования перечня и обеспечение конфиденциальности содержащихся в нем сведений. Сотрудники разведки отметили, что в настоящее время информация об иностранных шпионах засекречена и недоступна для большинства работников, в том числе внутри самих ведомств.