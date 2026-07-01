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РИА Новости: Россия стала одной из самых быстро богатеющих стран в мире

Россия стала второй самой быстро богатеющей страной в мире, пишет РИА Новости с ссылкой на данные отчёта UBS «О мировом богатстве».

Россия стала второй самой быстро богатеющей страной в мире, пишет РИА Новости с ссылкой на данные отчёта UBS «О мировом богатстве».

Агентство объясняет, что под «богатством» и благосостоянием понимается сумма финансовых активов и реальных за вычетом всех долгов.

В 2020—2025 годы лидером по темпам роста благосостояние стала Южная Корея. За это время богатство на одного гражданина увеличилось на 55% в реальном выражении.

На втором месте — Россия (+37%), на третьем — Хорватия (+29%).

Наихудший показатель у Великобритании, где, как отмечает агентство, уровень благосостояния снизился на 23,2%.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что за пять лет зарплаты россиян выросли в реальном выражении, то есть за вычетом инфляции, более чем на 30%.

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