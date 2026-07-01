Мэр города Фрежю заявил, что за покушением на Ермолаева может стоять Киев

За покушением на украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако может стоять Киев, считает мэр города Фрежюс на Лазурном берегу Франции Дэвид Рахлин.
Он напомнил, что украинский бизнесмен дистанцировался от Владимира Зеленского и киевского режима.
«Неужели киевский режим вышел из-под контроля и начал нападать на собственных граждан, которые отказываются подчиняться его приказам?» — написал Рахлин в X.
Вечером 29 июня мощный взрыв прогремел на улице в Монако, в результате пострадали три человека, двое из них получили серьёзные ранения.
По данным BFMTV, при взрыве пострадал украинский олигарх Вадим Ермолаев.
В правительстве княжества позднее уточнили, что взорвалась заминированная посылка.