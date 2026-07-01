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Трамп в 2025 году получил более $1 млрд от связанных с криптовалютой операций

Американский президент также получил несколько миллионов долларов от продажи изданий Библии и других предметов, на которых указано его имя.

ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в 2025 году получил доходы в размере более $1 млрд от операций, связанных с криптовалютой. Об этом сообщается в финансовой декларации американского лидера, опубликованной 30 июня.

Как следует из 927-страничного документа, размещенного на сайте американского Управления по правительственной этике, Трамп заработал около $500 млн в результате продаж криптовалюты компанией World Liberty Financial. В ней руководящие позиции занимают его сыновья Эрик Трамп и Дональд Трамп — младший.

Глава вашингтонской администрации также получил около $600 млн в качестве отчислений при продаже цифровой валюты $TRUMP. Ее стоимость зависит, в частности, от уровня поддержки Трампа.

Кроме того, американский лидер получил несколько миллионов долларов от продажи изданий Библии, часов, кроссовок и различных видов парфюмерии, на которых указано его имя.

Агентство Reuters в июне представило оценки, согласно которым семья Трампа с начала его второго срока на посту президента США получила не менее $2,3 млрд от работы над рядом проектов, связанных с криптовалютами.

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