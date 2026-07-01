МИД России: препятствий для работы генконсульства США во Владивостоке нет

«Юридические запреты и препятствия для возобновления работы генконсульства отсутствуют. Более того, на сайте посольства США в России консульство во Владивостоке, как и в Екатеринбурге, до сих пор числится не закрытым, а “приостановленным”, — сказал дипломат в интервью РИА Новости.