МИД России: препятствий для работы генконсульства США во Владивостоке нет

Он напомнил, что закрытие генконсульства в 2021 году инициировал Вашингтон, который исходил в том числе из финансовых соображений в свете дороговизны его содержания.
«Юридические запреты и препятствия для возобновления работы генконсульства отсутствуют. Более того, на сайте посольства США в России консульство во Владивостоке, как и в Екатеринбурге, до сих пор числится не закрытым, а “приостановленным”, — сказал дипломат в интервью РИА Новости.
Волосастов отметил, что решение о повторном открытии зависит от Соединённых Штатов.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о намерении вернуть российскую госсобственность в США.