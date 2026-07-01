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МИД России: препятствий для работы генконсульства США во Владивостоке нет

Препятствия для работы генконсульства США во Владивостоке отсутствуют. Об этом заявил и.о. представителя МИД России во Владивостоке Евгений Волосастов.

Препятствия для работы генконсульства США во Владивостоке отсутствуют. Об этом заявил и.о. представителя МИД России во Владивостоке Евгений Волосастов.

Он напомнил, что закрытие генконсульства в 2021 году инициировал Вашингтон, который исходил в том числе из финансовых соображений в свете дороговизны его содержания.

«Юридические запреты и препятствия для возобновления работы генконсульства отсутствуют. Более того, на сайте посольства США в России консульство во Владивостоке, как и в Екатеринбурге, до сих пор числится не закрытым, а “приостановленным”, — сказал дипломат в интервью РИА Новости.

Волосастов отметил, что решение о повторном открытии зависит от Соединённых Штатов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о намерении вернуть российскую госсобственность в США.

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