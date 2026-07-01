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Дмитриев: в Испании миграция ведет не к развитию, а к росту преступности

Дмитриев заявил, что миграция в Испании ведет к росту преступности и угрожает местной культуре.

Источник: Аргументы и факты

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев раскритиковал миграционную политику Испании. По его мнению, массовая миграция не способствует развитию экономики страны, а, напротив, приводит к росту преступности и создает угрозы для национальной культуры.

Поводом для его комментария стали заявления премьер-министра Испании Педро Санчеса о том, что без притока мигрантов испанская экономика к 2050 году может потерять значительную часть ВВП. Дмитриев выразил несогласие с такой оценкой и поставил под сомнение позитивное влияние миграции на экономическое развитие.

«Реальность — иммигранты получают пособия по социальному обеспечению, что снижает их мотивацию к работе. Преступность повышается, так как иногда они отрубают головы или насилуют, замещают культуру, и представляют собой огромную взрывоопасную обузу в грядущую эпоху робототехники», — написал Дмитриев в соцсети X*.

Ранее Дмитриев заявил, что политическим наследием премьер-министра Британии Кира Стармера станут разжигание милитаристских настроений, провалы в энергетике, преступность среди мигрантов и отказ признавать ошибки.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

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