Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев раскритиковал миграционную политику Испании. По его мнению, массовая миграция не способствует развитию экономики страны, а, напротив, приводит к росту преступности и создает угрозы для национальной культуры.
Поводом для его комментария стали заявления премьер-министра Испании Педро Санчеса о том, что без притока мигрантов испанская экономика к 2050 году может потерять значительную часть ВВП. Дмитриев выразил несогласие с такой оценкой и поставил под сомнение позитивное влияние миграции на экономическое развитие.
«Реальность — иммигранты получают пособия по социальному обеспечению, что снижает их мотивацию к работе. Преступность повышается, так как иногда они отрубают головы или насилуют, замещают культуру, и представляют собой огромную взрывоопасную обузу в грядущую эпоху робототехники», — написал Дмитриев в соцсети X*.
Ранее Дмитриев заявил, что политическим наследием премьер-министра Британии Кира Стармера станут разжигание милитаристских настроений, провалы в энергетике, преступность среди мигрантов и отказ признавать ошибки.
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