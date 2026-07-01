Дмитриев: в Испании миграция ведет не к развитию, а к росту преступности

Поводом для его комментария стали заявления премьер-министра Испании Педро Санчеса о том, что без притока мигрантов испанская экономика к 2050 году может потерять значительную часть ВВП. Дмитриев выразил несогласие с такой оценкой и поставил под сомнение позитивное влияние миграции на экономическое развитие.