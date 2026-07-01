Мбаппе догнал Месси, Холанд — приблизился: Франция раздавила Швецию в 1/16 финала ЧМ, а Норвегия дожала Кот-д’Ивуар

Складывалось впечатление, что этот матч тоже не закончится в основное время. Однако европейская дружина добавила и дожала оппонентов на 86-й минуте. И, разумеется, точку поставил Холанд, который на этом чемпионате не уходит с поля без гола. Результативная атака началась с отличного разрезающего паса в штрафную на ход Патрику Бергу. А потом Эрлингу оставалось замкнуть его прострел с нескольких метров и забить 60-й мяч в составе сборной. Вдобавок он стал третьим футболистом в истории ЧМ в XXI веке, записавшим себе в актив пять и более голов в первых трёх встречах. У англичанина Гарри Кейна было шесть, а у немца Мирослава Клозе — тоже пять.