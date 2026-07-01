Мбаппе догнал Месси, Холанд — приблизился: Франция раздавила Швецию в 1/16 финала ЧМ, а Норвегия дожала Кот-д’Ивуар

Франция разгромила Швецию в 1/16 финала и продлила до пяти серию матчей на чемпионатах мира по футболу, в которых отличалась не менее трёх раз. Главными героями вечера в составе трёхцветных стали оформивший дубль Килиан Мбаппе и отдавший две голевые передачи Майкл Олисе. Норвегия испытала куда больше проблем во встрече с Кот-д’Ивуаром, но также добыла путёвку в следующий раунд. Победу на 86-й минуте принёс гол Эрлинга Холанда.
Дубль Мбаппе и передачи Олисе.
Первый раунд плей-офф получился крайне непростым для многих фаворитов. Бразилия с огромным трудом одолела Японию. А Германия и Нидерланды вовсе потерпели поражения в серии пенальти и завершили выступление. Теперь у Швеции имелась возможность сотворить ещё более громкую сенсацию и выбить Францию.
В успехе трёхцветных практически никто не сомневался, слишком хороши они были на групповом этапе. Вдобавок у них имелась дополнительная мотивация. Главный тренер Дидье Дешам пропустил встречу с Норвегией из-за смерти матери и вернулся в расположение сборной незадолго до старта плей-офф. Подопечные горели желанием поддержать его в сложный момент и подарить положительные эмоции.
«Тре крунур» ожидаемо отошла в оборону с первых минут и расположилась в низком блоке. Соперники повели осаду этой «крепости». Первая половина тайма получилась для них непростой. Они контролировали мяч, но не на самой высокой скорости и не ставили перед соперниками неразрешимых задач. Удары же, как правило, следовали с дальней дистанции.
Однако постепенно давление нарастало. Сначала Брэдли Баркола ворвался в штрафную, но пробил выше. Затем Килиана Мбаппе вывели на рандеву с вратарём, и тот забил, но из офсайда. Далее трёхцветные начали транжирить стопроцентные моменты. Чего стоит попадание в штангу всё того же Мбаппе. А больше всего болельщиков расстроила неудача Майкла Олисе, который мог отметиться одним из самых красивых голов первенства. Футболист «Баварии» нанёс удар через себя, но тоже угодил в стойку, а Усман Дембеле на добивании чудом не попал в дальнюю девятку.
Было бы нелогично, если бы подопечные Дешама не забили. И они сделали это на 45-й минуте. Помогло стандартное положение. Французы низом разыграли угловой на левом фланге, а Дембеле нашёл в штрафной Мбаппе. Форвард финтом убрал Виктора Дьёкереша и пробил в дальний угол. Это было полностью справедливо, поскольку фаворит нанёс 15 выстрелов против всего трёх у оппонентов, шесть из которых пришлись в створ.
После перерыва трёхцветные не стали откладывать дело в долгий ящик и быстро удвоили преимущество. Очередной шикарный результативный пас в штрафную выполнил Олисе, а Брэдли Баркола пробил в ближний угол без шансов для Якоба Виделля Сеттерстрёма.
Однако к вратарю, совершившему восемь сейвов, точно не может быть никаких претензий. Особенно тот старался не позволить отличиться Олисе. Чего стоит эпизод, когда форвард «Баварии» убежал с ним на рандеву, но не сумел прокинуть мяч между ног. Зато Олисе вскоре опять проявил себя как гениальный ассистент, в концовке выведя на удар Мбаппе на грани офсайда. А тот чётко пробил в дальний угол. Таким образом, Майкл записал себе в актив пятый голевой пас и лидирует в списке ассистентов первенства.
В свою очередь, нападающий «Реала» отметился шестым мячом на турнире и 18-м в карьере на ЧМ. По этому показателю он вышел на чистое второе место в истории и уступает только Лионелю Месси (19). А в гонке бомбардиров ЧМ-2026 они делят лидерство. Французы же, не прикладывая лишних усилий, пробились в ⅛ финала, где сойдутся с Парагваем.
Gettyimages.ru.
© Al Bello.
Шедевр Нусы и гол Холанда.
Противостояние Норвегии и Кот-д’Ивуара можно было назвать одним из самых равных в 1/16 финала. Обе сборные набрали на групповом этапе по шесть очков и потерпели поражения только от грандов: Франции и Германии соответственно. Также они располагались рядом в рейтинге ФИФА.
Однако фаворитами всё-таки считались норвежцы, оставившие крайне приятное впечатление на старте турнира. При этом было любопытно, как на них скажется масштабная ротация, затеянная Столе Сольбаккеном в заключительном туре. Разумеется, на встречу плей-офф в основу попали все лидеры, в том числе Эрлинг Холанд.
В итоге замысел Норвегии сработал, поскольку в концовке они нашли в себе силы вырвать победу. А вот первые полчаса едва ли можно было занести им в актив. Подопечные Сольбаккена, хотя и владели инициативой, не создавали моменты. А главная звезда почти не встречалась с мячом. Контрвыпады «Слонов» смотрелись даже интереснее.
В сложной ситуации норвежцы прибавили и незадолго до перерыва добились своего. Сначала Холанд пробил головой в руки Яхья Фофана, воспользовавшись подачей справа. А затем гол-красавец записал себе в актив Антони Нуса. Получив мяч в левом углу штрафной, он подработал его под правую ногу и закрутил в дальний из-под опекуна.
Во втором тайме норвежцы спокойно обороняли минимальное преимущество. Запомнился лишь мощный выстрел Николя Пепе с близкой дистанции, с которым справился Эрьян Нюланд. Но давление всё-таки сказалось, и после паузы на водопой ивуарийцы восстановили равновесие. В их случае гол тоже получился эффектным. Амад Диалло сыграл в стенку с Пепе, ушёл в штрафной от одного защитника, убрал в сторону другого и точно пробил.
Складывалось впечатление, что этот матч тоже не закончится в основное время. Однако европейская дружина добавила и дожала оппонентов на 86-й минуте. И, разумеется, точку поставил Холанд, который на этом чемпионате не уходит с поля без гола. Результативная атака началась с отличного разрезающего паса в штрафную на ход Патрику Бергу. А потом Эрлингу оставалось замкнуть его прострел с нескольких метров и забить 60-й мяч в составе сборной. Вдобавок он стал третьим футболистом в истории ЧМ в XXI веке, записавшим себе в актив пять и более голов в первых трёх встречах. У англичанина Гарри Кейна было шесть, а у немца Мирослава Клозе — тоже пять.
«Слоны» в концовке организовали штурм и были близки к тому, чтобы спастись. После выстрела Диалло с опасного штрафного Нюланд чудом вытащил мяч из ближней девятки. Во многом этот сейв помог скандинавам впервые в истории пройти раунд в плей-офф крупного турнира. Но дальше их ждёт куда более непростое противостояние — с Бразилией.
Gettyimages.ru.
© Etsuo Hara.