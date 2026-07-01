Figaro: подозреваемый во взрыве в Монако мог скрыться в Италии

Подозреваемый во взрыве в Монако, в результате которого пострадали три человека, мог бежать в Италию, сообщает Le Figaro.
«Хотя существует много гипотез по поводу его побега, наиболее серьёзная предполагает, что беглец мог направиться в сторону Италии», — говорится в материале.
Отмечается, что от французской коммуне Босолей, где подозреваемый попал на камеры видеонаблюдения, до Италии около 12 км.
Вечером 29 июня мощный взрыв прогремел на улице в Монако, в результате пострадали три человека, двое из них получили серьёзные ранения.
По данным BFMTV, при взрыве пострадал украинский олигарх Вадим Ермолаев.
В правительстве княжества позднее уточнили, что взорвалась заминированная посылка.