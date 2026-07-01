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Figaro: подозреваемый во взрыве в Монако мог скрыться в Италии

Подозреваемый во взрыве в Монако, в результате которого пострадали три человека, мог бежать в Италию, сообщает Le Figaro.

Подозреваемый во взрыве в Монако, в результате которого пострадали три человека, мог бежать в Италию, сообщает Le Figaro.

«Хотя существует много гипотез по поводу его побега, наиболее серьёзная предполагает, что беглец мог направиться в сторону Италии», — говорится в материале.

Отмечается, что от французской коммуне Босолей, где подозреваемый попал на камеры видеонаблюдения, до Италии около 12 км.

Вечером 29 июня мощный взрыв прогремел на улице в Монако, в результате пострадали три человека, двое из них получили серьёзные ранения.

По данным BFMTV, при взрыве пострадал украинский олигарх Вадим Ермолаев.

В правительстве княжества позднее уточнили, что взорвалась заминированная посылка.

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