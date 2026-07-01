В Казахстане вступила в силу новая конституция

Согласно новой редакции конституции, казахский язык сохраняет статус государственного. Русский язык в госучреждениях будет использоваться «наряду с казахским», в то время как раньше он использовался «наравне с казахским». Конституция также вводит полный запрет на двойное и множественное гражданство и меняет требования к кандидатам на пост главы государства.