«Абсолютно пренебрежительное отношение»: как развивается конфликт Польши и Украины из-за героизации Киевом нацистов

Варшава вскормила Киев и сама создала почву для идеологического конфликта. Так в МИД РФ прокомментировали разногласия между двумя странами. В свою очередь, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что до тех пор, пока Украина не перестанет поклоняться нацистам, в ЕС она не попадёт. В Киеве, со своей стороны, в ответ на критику заявили, что никто не имеет права указывать стране, каких героев ей почитать. С точки зрения аналитиков, жёсткая риторика Польши в отношении украинских властей рассчитана скорее на внутреннюю аудиторию. Несмотря на публичное осуждение киевского режима, Варшава продолжает его поддерживать, напоминают специалисты.