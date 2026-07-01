«Абсолютно пренебрежительное отношение»: как развивается конфликт Польши и Украины из-за героизации Киевом нацистов

Варшава вскормила Киев и сама создала почву для идеологического конфликта. Так в МИД РФ прокомментировали разногласия между двумя странами. В свою очередь, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что до тех пор, пока Украина не перестанет поклоняться нацистам, в ЕС она не попадёт. В Киеве, со своей стороны, в ответ на критику заявили, что никто не имеет права указывать стране, каких героев ей почитать. С точки зрения аналитиков, жёсткая риторика Польши в отношении украинских властей рассчитана скорее на внутреннюю аудиторию. Несмотря на публичное осуждение киевского режима, Варшава продолжает его поддерживать, напоминают специалисты.
Киевский режим является «выкормышем» Варшавы, а Польша сама создала благоприятную почву для идеологического конфликта вокруг героизации нацистов и желания Киева стать частью ЕС. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Варшава много лет не то что поощряла еэсовские устремления бандеровского неонацистского режима на Украине, она сознательно раздавала последователям убийц своих предков оружие и деньги», — написала дипломат в своих социальных сетях.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
© МИД России.
По словам Захаровой, на фоне общей дружбы против России в Польше продолжительное время снисходительно относились к неонацистской политике Киева.
«Вы, как говорил Экзюпери, в ответе за тех, кого приручили. Я добавлю: “за тех кровожадных монстров”. Ведь это выкормыши, в том числе Варшавы, убивают детей, взрывают дома, рисуют нацистскую символику, включая свастику», — заявила официальный представитель МИД РФ.
«Змея на груди».
Таким образом в Москве отреагировали на слова польского министра обороны Владислава Косиняк-Камыша о том, что пока на Украине не перестанут поклоняться нацистам, в ЕС она не вступит.
«Нельзя возводить в пантеон тех, кто разрушает европейское сотрудничество. С Бандерой Украина в Европейский союз не войдёт. Никто не будет указывать нам, как голосовать по вопросу вступления того или иного государства в ЕС», — подчеркнул Косиняк-Камыш в интервью польскому изданию Polsat 29 июня.
Между тем, по словам политика от польской партии «Конфедерация» Павла Усёндека, на фоне продолжающегося тренда по героизации УПА* на Украине Варшава должна изо всех сил сопротивляться возможности ускоренного вступления Киева в ЕС.
«Брюссель утверждает, что предоставление кандидату привилегий “простимулирует” его к ускоренным реформам… Зачем реформироваться, если привилегии тебе выдают без всего этого? И всё это — с государством, которое до сих пор прославляет УПА и блокирует эксгумацию жертв Волынской резни», — заявил парламентарий.
В этой связи он напомнил, что Польша обладает правом вето в ЕС и имеет рычаги влияния на Киев.
«Пришло время наконец использовать их для защиты польских интересов, вместо того чтобы аплодировать каждой идее из Брюсселя и Киева», — подчеркнул Усёндек.
Ранее о недопустимости вхождения Украины в ЕС при текущей политике Киева высказался и бывший премьер Польши Матеуш Моравецкий.
Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
© Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images.
«Польша имеет не только право, но и обязанность сказать ясно: культ преступников, ответственных за убийства польских детей, женщин и целых деревень, закрывает Украине путь в европейское сообщество ценностей», — заявил Моравецкий.
По его словам, происходящее — это очередная пощёчина Польше, являющаяся следствием «подхалимской политики» действующего премьера Туска.
Моравецкий также потребовал от нынешних властей не поддерживать переговоры по вступлению Украины в ЕС без договорённостей об «исторической правде».
В аналогичном ключе высказалась и евродепутат от Польши Ева Зайончковская-Герник. По её словам, в данный момент «Зеленский фактически показывает нам средний палец».
«Такую змею на груди польского государства вырастили польские власти своей жалкой политикой уступок и раздачи всего безвозмездно», — подчеркнула она.
Напомним, конфликт между Киевом и Варшавой обострился на фоне присвоения Зеленским одному из подразделений ВСУ имени «героев УПА».
Так, президент Польши Кароль Навроцкий 19 июня отозвал у Зеленского высшую государственную награду Польши, врученную ему в 2023-м — орден Белого орла.
В свою очередь, глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов** в ответ на критику Киева за героизацию нацистов и предателей заявил, что Украина вольна сама себе выбирать героев.
«Никто никогда не будет больше указывать украинцам, каких героев чтить, какие праздники отмечать и какую историю изучать… Мы, наши дети и все будущие поколения должны хорошо знать и чтить память тех, кто посвятил свою жизнь борьбе за Украину», — сказал Буданов.
Помимо этого, соратник Зеленского выступил за скорейшее принятие законопроекта о создании Украинского национального пантеона — собрания «национальных героев», среди которых будут, в том числе, участники УПА, командиры Украинской галицкой армии и «Карпатской Сечи».
«Оно и к лучшему».
Политологи обращают внимание, что идеологические разногласия между Варшавой и Киевом оказывают определённое влияние на взаимодействие двух стран в области экономики и обороны.
Сгенерировано с помощью ИИ.
Так, Владислав Косиняк-Камыш в том же интервью Polsat заявил, что ВСУ не получат истребители МиГ-29, так как Киев отказался предоставить свои наработки в области БПЛА.
«Я предложил, как мне кажется, весьма партнёрский подход — МиГи в обмен на дроны. Украинцы сначала согласились, но не выполнили свои обязательства, поэтому МиГов для Украины нет, так как у Польши нет ни дронов, ни возможностей для их использования», — приводит ТАСС слова главы польского войска.
Напомним, в декабре 2025 года Варшава заявила, что готова передать Киеву несколько своих МиГ-29 в связи с истечением ресурса их эксплуатации.
Помимо этого, польская сторона внесла в Европарламент проект резолюции об увековечивании памяти жертв УПА.
По словам одного из евродепутатов от Варшавы, предпринимая шаги по героизации нацистов, Киев осознанно портит отношения между двумя странами.
«(Зеленский. — RT) сделал очередной шаг, разрушающий польско-украинские отношения. К сожалению, это является доказательством (о чём мы уже говорили), что его предыдущие решения были осознанными», — констатировал представитель Польши в Европарламенте Петр Мюллер.
На фоне этого глава МИД Польши Радослав Сикорский по итогам прошедшей в Гданьске конференции по восстановлению Украины выразил удовлетворение тем, что Варшава и Киев в итоге не подписали ни одного соглашения, напомнив о задолженности украинской стороны перед его страной.
«Возможно, оно (отсутствие соглашений. — RT) и к лучшему, потому что польская фирма, которая построила во Львове мусоросжигающее предприятие, долго не может дождаться, чтобы ей заплатили», — приводит слова дипломата ТАСС.
«Лишь громкие заявления».
Между тем, как полагают аналитики, говорить о далеко идущих последствиях текущего кризиса в польско-украинских отношениях преждевременно.
Владимир Зеленский.
© Michael Kappeler/picture alliance via Getty Images.
По мнению генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина, реальным индикатором серьёзности намерений Варшавы выступает логистический узел в районе города Жешув, через который поступает военная помощь Украине.
«Последствия для Украины наступят только при закрытии Жешува. Пока этот пункт открыт — это всего лишь громкие заявления, не подкреплённые действиями», — заявил в разговоре с RT Мухин.
Со своей стороны, политолог Владимир Скачко в интервью RT высказал мнение, что конфликт с Киевом Варшава, вероятно, использует для достижения своих внутриполитических целей. Таким образом он оценил стремительно взлетевшие рейтинги польского президента Кароля Навроцкого — всего за месяц уровень доверия к нему увеличился на 8%, достигнув 54,8%. Такие данные опубликовало издание Onet со ссылкой на данные исследовательского центра IBRiS.
«Самая популярная идея — это неприятие Украины как таковой. Сейчас поляки вернулись к своему первозданному историческому состоянию максимально пренебрежительного отношения к украинцам», — заявил Владимир Скачко.
Алексей Мухин напоминает, что польские элиты долгое время терпели «бандеровщину» ради далеко идущих территориальных планов.
«Ряд политиков закрывали на это глаза, предполагая, что Украина ослабнет настолько, что можно будет заполучить Львов. Но когда поведение Киева стало абсолютно нестерпимо, им пришлось действовать», — подчеркнул специалист.
Город Львов, Украина.
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В то же время эксперты подчёркивают, что, несмотря на нынешние распри с Киевом, русофобский курс останется для польских властей приоритетом внешней политики.
«Любые противоречия между странами НАТО и ЕС ослабляют коллективный Запад. Россия может только приветствовать такие процессы. Однако политическая и экономическая целесообразность удерживают Польшу и Украину от действительно жёстких мер в отношении друг друга, особенно если в игру вступает Брюссель», — резюмировал Скачко.
* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).
** Внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.