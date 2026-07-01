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Венедиктов: Совбезы РФ и Ирана продолжали контакты в моменты атак США и Израиля

Венедиктов заявил, что Россия поддерживает меморандум США и Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Контакты Совбеза России и Высшего совета нацбезопасности Ирана сохранялись даже в наиболее напряженные периоды после агрессии США и Израиля. Об этом сообщил заместитель секретаря СБ РФ Александр Венедиктов.

«Между советами безопасности Ирана и России налажен тесный контакт, который не прекращался даже в самые кризисные моменты после агрессии США и Израиля», — сказал он в интервью ТАСС.

Венедиктов отметил, что Россия рассчитывает, что меморандум между США и Ираном станет основой для юридически обязывающего соглашения. По его словам, без такого документа долгосрочное урегулирование невозможно.

Ранее США и Иран подписали меморандум о прекращении конфликта, содержащий 14 пунктов. Документ предусматривает немедленное прекращение боевых действий, взаимное уважение суверенитета и отказ от вмешательства во внутренние дела.

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