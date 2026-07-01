Новая Конституция вступила в силу в Казахстане

Отмечается, что в случае досрочного освобождения от должности президента РК в связи с добровольным уходом в отставку, устойчивой неспособностью осуществлять свои обязанности по состоянию здоровья или отрешением президента от должности, а также в случае его смерти полномочия президента переходят к вице-президенту Республики Казахстан.