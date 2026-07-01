Новая Конституция вступила в силу в Казахстане

В Казахстане вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан, принятая в ходе общенационального референдума.
С ее полным текстом можно ознакомиться здесь.
Республиканский референдум 15 марта в Казахстане состоялся референдум по новой Конституции.
В нем приняли участие 9 127 192 человека, которые проголосовали на территории страны и за рубежом.
Всего могли проголосовать 12 482 613 человек.
Таким образом, явка составила 73,12%.
Поскольку в голосовании приняли участие более половины граждан, референдум был признан состоявшимся.
На референдуме казахстанцы отвечали всего на один вопрос: «Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?».
Так, «за» принятие новой Конституции проголосовали 7 954 667 человек или 87,15%.
Против поправок проголосовали 898 099 человек.
Недействительными признаны 146 558 бюллетеней.
Кроме того, не были учтены 127 868 бюллетеней.
Указ о реализации новой Конституции.
Поскольку граждане страны приняли новый Основной закон, 17 марта глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ «О мерах по реализации Конституции Республики Казахстан, принятой 15 марта 2026 года».
Датой вступления в силу документа было названо 1 июля.
Тогда же по данному случаю в Акорде прошло торжественное мероприятие, на котором показали, как выглядит новая Конституция.
Президент поздравил казахстанцев с принятием новой Конституции, заявив, что граждане страны стали свидетелями поистине эпохального события, которое окажет колоссальное влияние на жизнь Казахстана.
Также Касым-Жомарт Токаев назвал главные цели нового Основного закона.
«Одна из главных целей нашей Конституции — защита территориальной целостности, независимости и суверенитета страны, прав и свобод граждан, гарантия укрепления общественной справедливости и верховенства закона. Она также создает условия для развития образования, науки, инноваций и культуры, обеспечивает соблюдение чистоты и охрану природы. Главный документ Казахстана — это незыблемый символ солидарности и нерушимого единства нашего народа», — сказал президент.
Глава государства также пообещал верно служить в соответствии с новой Конституцией.
Изменены 84% текста Конституции.
По словам Касым-Жомарта Токаева, изначально предполагалось, что поправки коснутся около 40 статей Основного закона.
Однако в ходе рабочего процесса членам конституционной комиссии были детально рассмотрены предложения, которые затронули все разделы и 77 статей, что составляет 84% текста Конституции.
Так, в новой Преамбуле документа права и свободы человека впервые провозглашены в качестве основного приоритета государства.
Единство и солидарность, межэтническое и межконфессиональное согласие определены как фундамент государственности Казахстана.
Суверенитет и Независимость, унитарность, территориальная целостность отнесены к категории неизменных ценностей.
А такие принципы, как справедливость, закон и порядок, бережное отношение к природе, впервые закреплены на уровне Конституции.
Кроме того, закреплено, что единственным источником государственной власти и носителем суверенитета является народ Казахстана.
В качестве центральной идеи нового текста Основного закона определены образование и наука, культура и инновации.
Утверждается светский характер системы образования и воспитания.
Также впервые закреплена норма о защите прав граждан в цифровой среде, а еще — четкое разграничение религии и государства.
Вводится положение о том, что брак — это добровольный и равноправный союз мужчины и женщины.
Данное решение направлено на защиту традиционных ценностей на высшем правовом уровне и усиление защиты прав женщин.
Также впервые появились статьи, посвященные адвокатуре и адвокатской деятельности.
Курултай, вице-президент, Халық Кеңесі
В соответствии с новой Конституцией, парламент преобразуется в Курултай.
Теперь именно Курултай является высшим представительным органом, осуществляющим законодательную власть.
Курултай будет состоять из 145 депутатов, избираемых по партийным спискам.
Срок полномочий депутатов Курултая — 5 лет.
Возглавляет орган председатель, избираемый из числа депутатов, свободно владеющих государственным языком, тайным голосованием, большинством голосов.
По словам главы государства, выборы в однопалатный Курултай состоятся в августе.
Также в стране появится Қазақстан Халық Кеңесі — высший консультативный орган.
Он создается в целях «обеспечения общенационального диалога и участия гражданского общества в формировании внутренней политики страны, обладает широким спектром полномочий, в том числе законодательной инициативой и правом инициировать проведение всенародного референдума».
Состав будет формироваться из граждан Республики Казахстан на паритетной основе по 42 человека от этнокультурных объединений, общественных объединений, а также от маслихатов и общественных советов столицы, областей и городов республиканского значения и утверждается резидентом Республики Казахстан.
Руководство Қазақстан Халық Кеңесі будет осуществлять председатель.
Срок полномочий Халық Кеңесі — 4 года.
Состав организации будет сформирован в сентябре, говорил ранее Касым-Жомарт Токаев.
Согласно новой Конституции, в Казахстане также введена должность вице-президента.
Он назначается на должность президентом страны с согласия Курултая, выраженного большинством голосов от общего числа его депутатов.
Вице-президентом может быть назначен гражданин Республики Казахстан по рождению, не моложе 40 лет, свободно владеющий государственным языком, проживающий в стране последние 15 лет, имеющий высшее образование.
Что касается полномочий, вице-президент по поручению президента РК представляет его при взаимодействии с Курултаем, правительством и иными государственными органами, а также осуществляет иные полномочия, определяемые президентом Казахстана.
Отмечается, что в случае досрочного освобождения от должности президента РК в связи с добровольным уходом в отставку, устойчивой неспособностью осуществлять свои обязанности по состоянию здоровья или отрешением президента от должности, а также в случае его смерти полномочия президента переходят к вице-президенту Республики Казахстан.
По словам председателя сената Маулена Ашимбаева, после того, как будет избран новый Курултай, глава государства примет решение о том, кто будет назначен на должность вице-президента.
Особый правовой статус Алатау.
В новой Конституции закрепили особый статус города Алатау.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев уже подписал конституционный закон Республики Казахстан «О специальном правовом режиме Алатау».
Его основой целью является создание условий для ускоренного и устойчивого развития города Алатау.
«Конституционным законом введена новая модель государственного управления городом Алатау, установлены основные подходы к регулированию предпринимательства, таможенного дела, цифровых активов, игорной деятельности, социальной сферы, финансового рынка, архитектуры и градостроительства, экологии и охраны окружающей среды, культуры, спорта и прочего», — сообщали в Акорде.
Кроме того, установлен правовой статус «резидент Алатау», который будет присваиваться администрацией города физическим и юридическим лицам по ряду категорий, от которых будет зависеть допустимый объем применения специального режима и соответствующих прав, обязанностей и требований.
В связи с принятием нового Основного закона, в Казахстане изменилась и дата празднования Дня Конституции.
Теперь он будет отмечаться 15 марта — в день, когда граждане приняли документ на референдуме.
Вице-министр труда и социальной защиты населения Виктория Шегай заявила, что в 2026 году казахстанцы уже не будут отдыхать как прежде 30 августа.
Амнистия в Казахстане.
По случаю принятия новой Конституции 17 марта президент Касым-Жомарт Токаев анонсировал амнистию по ряду уголовных и административных правонарушений.
Уголовная амнистия.
По линии МВД уголовная амнистия коснется лиц, совершивших уголовные проступки и преступления небольшой тяжести.
Она также может быть применена к осужденным за преступления средней тяжести, если ущерб отсутствует или полностью возмещен.
Меры уголовной амнистии могут коснуться свыше 15 тыс. человек, в том числе 1,5 тыс. осужденных, находящихся в исправительных учреждениях.
Для отдельных категорий лиц предусмотрено сокращение срока наказания в зависимости от тяжести преступления и поведения осужденного.
Действие амнистии не распространяется на лиц, совершивших террористические, экстремистские и коррупционные преступления, деяния в составе организованных преступных групп, пытки, а также преступления против половой неприкосновенности, особенно в отношении несовершеннолетних.
Кроме того, амнистия не будет применяться в случаях рецидива.
Административная амнистия.
Масштабная административная амнистия, по данным МВД, охватит 263 статьи Кодекса об административных правонарушениях, относящиеся к компетенции 15 государственных органов.
В рамках административной амнистии предусматривается освобождение граждан, индивидуальных предпринимателей, а также лиц, занимающихся частной практикой (нотариусов, адвокатов, частных судебных исполнителей), от неисполненных административных штрафов за правонарушения, совершенные включительно до 24:00 17 марта 2026 года.
Только по линии МВД эта мера затронет порядка 1 млн административных штрафов на сумму более 17 млрд тенге.
В начале июня мажилис уже одобрил законопроект, а 11 июня 2026 года его одобрил и сенат парламента РК.
Закон ожидает подписания президентом и официального опубликования.